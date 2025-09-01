聯合國組織評全球百強創新集群 大灣區居首

香港政府今天公布，聯合國專門機構世界智慧財產權組織今天發表「2025年全球創新指數」百強創新集群，「深圳─香港─廣州」集群排名全球首位。

港府發言人說，最新公布的創新集群排名，反映出「粵港澳大灣區」的創新能力獲得國際肯定。

據指出，這項創新指數以往有2項核心衡量指標，包括國際專利申請量和科學論文發表量，今年則新增風險資本交易量；在以往的「全球創新指數」集群排行榜中，「深圳─香港─廣州」集群連續5年排名第2。

據公布，「東京─橫濱」集群及「美國聖荷西─舊金山」依次排名第2及第3，北京集群排名第4，「上海—蘇州」集群、首爾、紐約等集群也排名前10位。

網路資料顯示，世界智慧財產權組織是聯合國的15個專門機構之一，致力於促進使用和保護人類的智慧作品。