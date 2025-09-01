中共九三閱兵 分析：習近平展現對軍隊掌控

中共九三閱兵在即。學者認為，中共總書記習近平希望透過閱兵展示他對軍隊的牢牢掌控，並且也希望藉由紀念抗戰搶奪話語權，台灣要有所提防。

中華亞太菁英交流協會主辦的「中共『九三閱兵』可能操作及影響座談會」今天下午在台大校友會館舉行。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，中共希望藉由軍演達成外交、內政與對台的目標。習近平希望透過閱兵去展示他對軍隊的牢牢掌控，固然「黨指揮槍」，但是槍桿子出政權，只要能掌握著解放軍，在政治的領導絕對是穩固的。

林穎佑並指，中共希望藉由抗戰紀念強奪話語權，並在對外宣達一個中國原則。對台灣來說要提防統戰意味外，也要注意新型武器的運用，更重要的是解放軍的編制，解放軍在2024年進行體制上的改革，對於解放軍的狀況可以透過這次閱兵做觀察。

他表示，這次閱兵主要是北部與中部戰區為主，東部戰區與南部戰區仍有餘力對台灣進行聯合戰備警巡，或有可能在台海與南海做軍事上的行動，這是台灣要提防的。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛指出，2025年適逢二戰終戰80年、聯合國成立80週年與台灣光復80週年等三個重要時間節點，中共藉此在9月與10月密集操作「三個80年」的一系列活動，首先登場的就是九三閱兵。

王智盛表示，九三閱兵與「三個八十年」紀念，表面上是歷史追憶，實質卻是中共的政治操弄。中共藉歷史與法律包裝其「一中」立場，試圖削弱台灣主體性並分化內部。

王智盛說，然而，歷史真相與台灣人民的選擇並非北京可單方面定義。政府必須持續以反統戰、反侵略、維護話語權為核心，透過嚴控統戰滲透、建構自主敘事、深化國際合作與凝聚社會共識，來化解中共的話語戰與心理戰。

台灣安保協會理事宋承恩說，中共藉「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭80週年」舉辦九三閱兵，是一場政治秀，欲同時達到宣傳中國與其友盟「萬邦來朝」支持、強化習近平領導權威、展示軍事肌肉等多重目的。

宋承恩表示，台灣應該對中共對台宣稱主權的論述戰，保持高度警戒，並有效地於國際場合予以迎頭痛擊。