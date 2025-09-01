快訊

北京閱兵及紀念抗戰 陸委會：中共對抗戰毫無貢獻

中央社／ 台北1日電
陸委會副主委沈有忠。聯合報系記者蘇健忠／攝影
中共舉辦九三閱兵及紀念抗戰勝利等活動在即。陸委會副主委沈有忠今天表示，中共對抗戰毫無貢獻，只是用戰爭來做大自己，並指中共當前是以民族偉大復興作為口號，實際上是進行軍武擴張。

中華亞太菁英交流協會主辦的「中共『九三閱兵』可能操作及影響座談會」今天下午在台大校友會館舉行，沈有忠在座談會致詞時做上述表示。

沈有忠表示，二戰的勝利是奠基在國際社會的團結、反侵略、護家園，追求真正和平的決心與行動。當年的軸心國，現在都成為民主國家，享有真正的和平與繁榮，重新得到世界的尊敬。這證明唯有自由和民主才能帶來國家尊嚴與發展，才能帶來國際社會的敬重，威權與侵略只會帶來殺戮、悲劇與更多不平等。

沈有忠接著表示，中共近年對台灣與第一島鏈的周邊國家，甚至在其他領土交界的國家，都施加各式各樣軟硬壓力、軍事的脅迫與各種灰色地帶的衝突與騷擾，這已經是國際社會高度不穩定的風險來源。

他強調，中共當前是以民族偉大復興作為口號，實際上是進行軍武擴張，是新威權主義威脅自由民主的代表。80年前的法西斯國家也都是以民族主義為口號，軍國主義對外擴張，成為對外侵略的藉口；80年後的今天，中共依舊以民族主義復興作為口號，實施軍國主義，說是要來紀念80年前的反法西斯，令人感到莫大諷刺。

沈有忠表示，中共即將舉辦九三大閱兵，在歷史、政治、法律上都有其荒謬之處。

他表示，歷史上，中共對抗戰毫無貢獻，只有利用戰爭讓自己坐大。中華民國在對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在，當年中國共產黨所屬的新四軍與八路軍是實施「一分抗日、二分應付、七分壯大」的策略，是眾所皆知，並且看到國軍與共軍在戰爭犧牲的人數對比，就可以一目瞭然。甚至連毛澤東本人也在戰後多次表達感謝日本侵略的言論，這是利用戰爭做大中國共產黨的歷史事實。

沈有忠接著指出，在政治上，戰後國際秩序與價值是反侵略，是要建立民主與人權。中共現在所作所為是選擇與侵略者站在一起，破壞民主與人權是舉世皆知。中共九三閱兵訴求民族主義的偉大復興，與俄羅斯、北韓、伊朗等侵略者站在一起，這是80年前軍國主義法西斯主義的翻版。

他說，在法律上，中共刻意在國際上宣傳一中原則，錯誤連結聯合國2758號決議文，乃至於提出「國家繼承論」的法律謬誤。有許多民主國家已經正式對中共誤用聯大2758號決議文表達反對。

他說，中華民國台灣不論是在1992年舉辦國會選舉，1996年舉辦第一次總統選舉後，合法有效實質統治台澎金馬，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實，也證明「國家繼承論」的錯誤。對於中共在國際上的法律戰，國際社會已有許多國家表示反對，台灣民眾也不會認同。

