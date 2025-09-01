中共九三閱兵在即 陸委會呼籲國人不要參加

中共九三閱兵在即。陸委會副主委沈有忠今天表示，九三閱兵不是有助於兩岸和平氣氛與全球民主團結的活動，呼籲國人不要去參加。

中華亞太菁英交流協會主辦的「中共『九三閱兵』可能操作及影響座談會」今天下午在台大校友會館舉行，沈有忠在座談會舉行之前接受媒體聯訪。

沈有忠指出，根據媒體與相關單位調查，九三閱兵項目多，目前粗估超過人民幣360億元，也就是超過台幣1500億元。今天是中國實施強制社保的日子，許多基層中小企業、勞工繳不起保費，但是中共願意花費1500億台幣舉辦軍演，卻忽略中國經濟、勞工、社會的問題，「不曉得中國人民碰到這樣的情況心裡作何感想？」。

沈有忠進一步表示，中共九三閱兵對內、對外有不同意涵。首先，對外是企圖塑造非民主國家抱團的話語權，這次出席九三閱兵的20幾個國家都是非民主國家，在此時間點又在北京舉行，中共是想成為非民主國家霸主的角色。

他提到，中共也想藉此威嚇台灣，透過九三閱兵展現新型武器，不斷在台海周邊進行軍事演習，就是希望透過武嚇做法讓台灣接受政治安排。

沈有忠接著分析，對內是企圖用閱兵轉移國內焦點。中國社會內部問題非常多，如勞工失業率等問題，希望藉由大閱兵的民族主義鞏固中共總書記習近平與共產黨的領導。

記者詢問，有媒體報導前國民黨主席洪秀柱與統派團體將前往九三閱兵，是否會有相關罰則？他表示，國安單位有掌握情況並提前預警。九三閱兵不是有助於兩岸和平氣氛與全球民主團結的活動，呼籲國人不要去參加。

沈有忠指出，如果真的有國人不聽勸阻去參加活動，政府會依照個案處理，包含是不是現役的政府官員，是否涉及國家機密的退役人員或是11職等以上的公務人員，政府會按規定辦理。

至於若有台灣藝人轉發九三閱兵的活動是否會懲罰？沈有忠說明，在九三閱兵之前，陸委會與文化部公布調查報告，就是希望能夠讓台灣藝人知道去配合與參加中共黨政軍宣傳活動的嚴重性。

沈有忠說，提醒藝人朋友不要再淪為中共的統戰工具與樣板，如果仍有藝人持續發布矮化國家主權與倡和武力行為的言論，並且配合中共黨政軍有合作行為，將來會按照不同個案來做裁處。