傳洪秀柱將出席中共九三閱兵 陸委會：將依個案處理

中共九三閱兵式在即，有媒體引述國安人士報導，國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鷺等擬出席，陸委會副主委沈有忠1日下午表示，中共閱兵並不有助於兩岸和平氣氛，也無助於全球民主團結，呼籲國人不要參加，「如果還是有國人不聽勸阻去參加，我們就是依個案進行處理」。

中華亞太菁英交流協會1日下午舉辦「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會，陸委會副主委沈有忠出席擔任主持人，他在活動前接受媒體聯訪，作出上述表示。

有國安人士稱，中共此次閱兵總花費高達人民幣360億元，約合新台幣1,536億元。沈有忠表示，1日正好是大陸實施強制社保的日子，有很多基層中小企業、勞工繳不起保費，他們（中共）願意花費超過1,500億台幣來舉辦一場軍演，卻忽略掉現在內部經濟、勞工、社會問題，「不曉得中國的人民碰到這樣的情況，心裡會作何感想？」

沈有忠指出，中共舉辦大閱兵，對內、對外都有不同意涵。對外，是企圖塑造非民主國家「抱團取暖」之間的話語權，目前出席閱兵的20幾個國家中多數都是非民主國家，北京確實企圖要成為「非民主國家霸主」這樣的一個角色。另外也包含威嚇台灣，透過閱兵展示一些新型武器，或者不斷在台海周邊進行軍事演習，希望透過武嚇來逼迫台灣接受他們的政治安排。

沈有忠續指，對內，中共企圖用閱兵的方式來轉移國內的焦點，如9月1號強制社保，勞工失業率等各式各樣的社會問題，並用民族主義來穩固習近平跟共產黨的領導。

有媒體引述國安人士報導，包含前述國民黨3人外，新黨主席吳成典將率副主席李勝峯與10餘名黨員參加，勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰也將出席。

沈有忠對此表示，「國安單位目前確實有掌握到一些情況，也已提前預警。」他表示，既然93閱兵並不有助於兩岸和平氣氛，也無助於全球民主的團結的話，我們呼籲國人不要去參加這樣的活動，「如果真的還是有國人不聽勸阻去參加，我們就是依個案進行處理」，包含是否有現役政府官員，或者退役但涉及國家機密，或11職等以上的公務人員，都將按規定辦理。

另外，若台灣藝人配合中共九三閱兵轉發貼文，是否會開罰？沈有忠提到，陸委會之所以在9月3號之前協同文化部來公布「調查報告」，就是希望能夠讓我們的藝人知道去參加或者配合中共黨政軍宣傳活動的嚴重性，希望我們的藝人朋友不要再淪為中共統戰的工具跟樣板。

沈有忠強調，如果說還是有藝人持續發布矮化國家主權，或者唱和武力行為的言論，並且配合中共黨政軍的合作行為，「我們將來會按照不同的個案來逐一裁處」。