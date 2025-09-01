金正恩今晚乘豪華專列赴北京 丹東至北京列車停運

據南韓政府多名消息人士消息，北韓領袖金正恩很可能於今晚（9月1日）乘專列啟程前往中國大陸，出席大陸將於3日舉辦的抗戰勝利80周年紀念活動，並觀看閱兵。

韓聯社報導，平壤至北京的火車車程為晚上10時至次日零時，金正恩周一啟程出發才能於紀念活動前的2日抵達北京。

金正恩很可能於1日晚搭乘專列跨越朝中邊界前往北京。 金正恩曾四次訪問中國大陸，其中2018年3月和2019年1月乘坐專列，2018年5月和同年6月乘專機蒼鷹一號。

位於朝中邊境的中國丹東市酒店這幾天不接受外國人預訂，也為金正恩將乘專列赴京的分析增添佐證。同時，9月1日和2日丹東至北京部分列車停運，也可能與金正恩訪華有關。

這是金正恩自2019年以來首次訪華，也是北韓最高領導人近66年首次參加中國閱兵。