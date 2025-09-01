金正恩今晚乘豪華專列赴北京 丹東至北京列車停運
據南韓政府多名消息人士消息，北韓領袖金正恩很可能於今晚（9月1日）乘專列啟程前往中國大陸，出席大陸將於3日舉辦的抗戰勝利80周年紀念活動，並觀看閱兵。
韓聯社報導，平壤至北京的火車車程為晚上10時至次日零時，金正恩周一啟程出發才能於紀念活動前的2日抵達北京。
金正恩很可能於1日晚搭乘專列跨越朝中邊界前往北京。 金正恩曾四次訪問中國大陸，其中2018年3月和2019年1月乘坐專列，2018年5月和同年6月乘專機蒼鷹一號。
位於朝中邊境的中國丹東市酒店這幾天不接受外國人預訂，也為金正恩將乘專列赴京的分析增添佐證。同時，9月1日和2日丹東至北京部分列車停運，也可能與金正恩訪華有關。
這是金正恩自2019年以來首次訪華，也是北韓最高領導人近66年首次參加中國閱兵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言