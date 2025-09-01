快訊

現場直擊／上合峰會開幕 習近平普亭莫迪3人熱絡交談

聯合報／ 特派記者廖士鋒／天津即時報導
中俄印三國領導人習近平、普亭、莫迪在上合峰會合影時，熱烈交談。（記者廖士鋒／攝影）
上海合作組織天津峰會1日上午開幕，來自20多個國家地區的領導人齊聚，作為東道主的大陸國家主席習近平則與俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪，3人在合影前後兩度熱絡交談。

在峰會開幕前，各國領導人依次走紅毯進入會場，普亭壓軸，隨後進行大合照，習近平、普亭、莫迪三人，在合照前後兩度進行熱絡的交流，以現場觀察，時間加起來約莫超過1分半。

值得一提的是，合影結束後習近平先與身旁的普亭邊走邊說話，莫迪則率先踏出了右腳，準備跟兩人攀談，湊上前的那一刻，莫迪與習近平兩人，有非常耐人尋味的細膩眼神，並在談話中舉起右手食指，但現場記者相隔甚遠，無法聽到談話細節。

拍照合影期間，普亭還與塔吉克總統拉赫蒙進行交談。

隨後進入峰會正式環節，但在峰會結束後，各方領導人接連離場，3人並未再度齊聚交談。

公開資料顯示，過去大陸、俄國與印度也曾有過「中俄印領導人非正式會晤」，例如2018年G20阿根廷峰會期間，3人曾舉行過這一會晤，「三國領導人一致同意進一步加強中俄印合作機制」，惟近年少有這一機制的運行。

普亭 莫迪 習近平

