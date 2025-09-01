上合峰會登場 習近平宣布提供86億無償援助、430億貸款

上海合作組織天津峰會1日上午開幕，來自20多個國家地區的領導人齊聚，擔任會議主席的大陸國家主席習近平宣布，今年內向成員國提供人民幣20億元無償援助，未來3年對銀行聯合體成員行新增發放人民幣100億元貸款。

在峰會開始前，各個國家與地區的領導人舉行大合影，峰會隨後正式登場。

習近平在開場白中說，歡迎大家出席上合組織成員國元首理事會第25次會議，從世紀之初的黃浦江畔到今天的海河之濱，上合組織走過不平凡的發展歷程，為維護地區安全、促進共同發展、增進人民福祉做出重要貢獻，樹立了新型國際關係典範。

他指出，大陸擔任輪值主席國以來，「各位同事關心支持中方工作，成員國各類代表積極參加中方舉辦的活動，落實阿斯塔納峰會重要共識，上海合作組織致力於安全、經貿、人文合作走深走實，取得豐碩成果，藉此機會向各位同事表示感謝」。

習近平強調，當前，國際形勢變亂交織，成員國面臨的安全與發展任務更加繁重，大陸願同各方以這次會議為契機，總結經驗，擘劃藍圖，共同推動上海合作組織邁向高質量發展、高水平合作的新階段。構建更加緊密的上海合作組織命運共同體。

隨後習近平說，下面我們開始今天會議，可以請記者離場了，現場媒體則被引導到場外的暫候區。

央視新聞稍晚釋出的習近平完整談話內容，包含他提到，上海合作組織成員國都是朋友和夥伴，要尊重彼此差異，保持戰略溝通，凝聚集體共識，加強團結協作，把合作盤子做大，把各國稟賦用好，把促進本地區和平穩定和發展繁榮的責任共同扛在肩上。

習近平喊話持續推進上海合作組織改革，加強資源投入和能力建設，讓組織機制更完善、決策更科學、行動更高效。儘快啟用應對安全威脅與挑戰綜合中心和禁毒中心，儘快建成上海合作組織開發銀行，為成員國安全和經濟合作提供更有力支撐。

他宣布，大陸計畫在有需要的成員國實施100個「小而美」民生項目；今年內向成員國提供人民幣20億元（約合台幣86億元）無償援助，未來3年對銀行聯合體成員行新增發放人民幣100億元貸款（約合台幣430億元）。

習近平同時表示，從明年開始，在現有基礎上將上海合作組織專項獎學金名額翻倍，實施上海合作組織博士生創新培養計畫，共育學術科研卓越人才；未來5年，在成員國建設10所「魯班工坊」，提供1萬個人力資源研修培訓名額。

大陸國家主席習近平1日宣布將提供給上合組織相當於86億元新台幣的無償援助。（記者廖士鋒／攝影）