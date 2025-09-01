習近平：對上合成員國發放85億無償援助、425億貸款

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平1日在上合組織峰會上表示，上海合作組織已經成為世界最大的區域組織，國際影響力和感召力日益增強。（歐新社）
大陸國家主席習近平1日在上合組織峰會上宣布，中國計劃在有需要的成員國實施100個「小而美」民生項目，今年內將向成員國提供人民幣20億元（約合新台幣85億元）無償援助，未來三年對銀行聯合體成員行新增發放人民幣100億元（約合新台幣425億元）貸款。同時將儘快建成上海合作組織開發銀行，為成員國安全和經濟合作提供更有力支撐。

據新華社報導，習近平在峰會上致詞時呼籲上海合作組織成員國保持戰略溝通，把合作盤子做大，把促進本地區和平穩定和發展繁榮的責任共同扛在肩上。

習近平強調，上海合作組織成員國都是朋友和夥伴，要尊重彼此差異，保持戰略溝通，凝聚集體共識，加強團結協作。他並強調要堅持公平正義，弘揚正確二戰史觀，反對冷戰思維、陣營對抗和霸凌行徑。維護以聯合國為核心的國際體系，支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

習近平說，當前上海合作組織已經成長為26國參與、在50多個領域開展合作、經濟總量接近30兆美元的世界最大區域組織，國際影響力和感召力日益增強。

此外，他提出持續推進上海合作組織改革，加強資源投入和能力建設，讓組織機制更完善、決策更科學、行動更高效，同時要儘快啟用應對安全威脅與挑戰的綜合中心和禁毒中心。

習近平還提出，從明年開始，大陸將在現有基礎上將上海合作組織專項獎學金名額「翻一番」（增長一倍），實施上海合作組織博士生創新培養計劃，共育學術科研卓越人才；未來五年，要在成員國建設10所「魯班工坊」，提供1萬個人力資源研修培訓名額。

