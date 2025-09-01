快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

港警員身陷東埔寨詐騙園區 警方跟進施救

中央社／ 香港1日電

香港一名男警員日前證實身陷柬埔寨電信詐騙園區，引起香港各界關注，警務處處長郭一嗚昨天證實，這名警員身處柬埔寨，但人身安全。

綜合本地媒體的報導，這名警員幾天前請假到中國廣西，其後卻在廣西失蹤，之後社交平台上傳出他的消息，指他從廣西被騙到柬埔寨詐騙園區，脫困後致電香港同僚求助。

事件曝光後，港府立即介入調查，其後向媒體證實此事，指警方已與這名警員取得聯繫，並表示將會派人前往當地提供協助及了解事件。

周一鳴昨天在公開活動接受媒體訪問時，再次證實這名警員身在柬埔寨，但目前安全，警方今天將會派人到當地了解情況。

對於這名警員為何會到柬埔寨，周一嗚和港府至今沒有說明原因。

另據網媒「香港01」報導，涉事警員姓關，隸屬馬鞍山警署，他早前向上級請假，聲稱母親在廣西遇上交通意外而嚴重受傷，需要前往處理，但他抵達當地後銷聲匿跡。

上月27日，馬鞍山警署接到來電，對方明確說出自己的名字及警員編號，自稱是失蹤警員，早前被人帶到柬埔寨詐騙園區，其後成功逃脫，目前身處柬埔寨警局，希望有關部門救援，其母此時也到上水警署報警求助。

報導又表示，外傳這名警員被帶到柬埔寨後，有人發現他身上有香港警察委任證，因此沒有對他下手，反而把他棄在山邊，他得以逃脫並致電香港警方求助。

延伸閱讀

嘉義新景點！500萬片馬賽克打造海盜城堡 重現大航海風華

南投杉林溪種6千株波波草 秋季嫣紅美景如秘境

內地交流生小紅書秀香港醫院手術室 中大醫學院表遺憾

影／「怪博士」藏柬埔寨騙台北女裝潢商…財損2000萬 刑事局逮16人

相關新聞

上合峰會登場 習近平宣布提供86億無償援助、430億貸款

上海合作組織天津峰會1日上午開幕，來自20多個國家地區的領導人齊聚，擔任會議主席的大陸國家主席習近平宣布，今年內向成員國...

習近平：對上合成員國發放85億無償援助、425億貸款

大陸國家主席習近平1日在上合組織峰會上宣布，中國計劃在有需要的成員國實施100個「小而美」民生項目，今年內將向成員國提供...

高超音速飛彈、無人智慧武器 陸九三閱兵新武器受矚目

中國大陸抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動將於9月3日上午在北京天安門廣場舉行，香港星島日報引述央視報導，大...

習近平：中越要積極推進數位經濟、人工智慧合作

大陸國家主席習近平與越南總理范明政會面時說，面對加速演進的百年變局和變亂交織的國際形勢，中越要堅定道路自信和制度自信，加...

普亭與習近平「深入」會談 包括美俄最新接觸情況

克里姆林宮周日表示，俄羅斯總統普亭與大陸國家主席習近平在出席上海合作組織（SCO）峰會前，已於天津舉行了一場「深入、卓有...

現場直擊／上合組織峰會10點登場 習近平、普亭、莫迪怎麼坐搶先看

上海合作組織峰會1日上午在天津梅江會展中心正式舉行，大陸國家主席習近平、印度總理莫迪、俄羅斯總統普亭等20多位領導人齊聚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。