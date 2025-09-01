港警員身陷東埔寨詐騙園區 警方跟進施救

香港一名男警員日前證實身陷柬埔寨電信詐騙園區，引起香港各界關注，警務處處長郭一嗚昨天證實，這名警員身處柬埔寨，但人身安全。

綜合本地媒體的報導，這名警員幾天前請假到中國廣西，其後卻在廣西失蹤，之後社交平台上傳出他的消息，指他從廣西被騙到柬埔寨詐騙園區，脫困後致電香港同僚求助。

事件曝光後，港府立即介入調查，其後向媒體證實此事，指警方已與這名警員取得聯繫，並表示將會派人前往當地提供協助及了解事件。

周一鳴昨天在公開活動接受媒體訪問時，再次證實這名警員身在柬埔寨，但目前安全，警方今天將會派人到當地了解情況。

對於這名警員為何會到柬埔寨，周一嗚和港府至今沒有說明原因。

另據網媒「香港01」報導，涉事警員姓關，隸屬馬鞍山警署，他早前向上級請假，聲稱母親在廣西遇上交通意外而嚴重受傷，需要前往處理，但他抵達當地後銷聲匿跡。

上月27日，馬鞍山警署接到來電，對方明確說出自己的名字及警員編號，自稱是失蹤警員，早前被人帶到柬埔寨詐騙園區，其後成功逃脫，目前身處柬埔寨警局，希望有關部門救援，其母此時也到上水警署報警求助。

報導又表示，外傳這名警員被帶到柬埔寨後，有人發現他身上有香港警察委任證，因此沒有對他下手，反而把他棄在山邊，他得以逃脫並致電香港警方求助。