快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

中共九三閱兵 北京預計有雨

中央社／ 北京1日電

中共將於3日舉行閱兵，當天天氣狀況備受關注。據中國中央氣象台預報，北京當天白天預計會出現小雨，氣溫約在22度至30度。

中共今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」名義籌辦紀念活動，將於3日舉行閱兵儀式。據中國天氣網、中國中央氣象台預報，北京當天白天預計會出現小雨，氣溫約在22度至30度。

報導提到，北京1日至3日以多雲天氣為為主，偶爾有陣雨或分散性雷陣雨，午後悶熱感會較為明顯，早晚較為涼爽，晝夜溫差大。

報導稱，北京氣象台預計，今天白天北京晴轉多雲，山區有分散性雷陣雨，最高氣溫至31度；夜間多雲轉晴，最低氣溫為22度；明天白天北京晴轉多雲，最高氣溫達31度，夜間多雲有陣雨，最低氣溫為23度；3日白天北京多雲有陣雨，最高氣溫達30度，夜間多雲，最低氣溫為22度。

報導提到，未來3天北京仍有陣雨或分散性雷陣雨。

延伸閱讀

雄安建設再提速？ 中化及華能進駐新總部

陸九三閱兵選用「槍界變形金剛」 央視解碼：隨時能上戰場

不只同台亮相！出席陸九三閱兵 傳金正恩、普亭成「左右護法」坐習近平身旁

來了上合會卻缺席九三閱兵 印度、土耳其不敢踩美紅線？

相關新聞

上合峰會登場 習近平宣布提供86億無償援助、430億貸款

上海合作組織天津峰會1日上午開幕，來自20多個國家地區的領導人齊聚，擔任會議主席的大陸國家主席習近平宣布，今年內向成員國...

習近平：對上合成員國發放85億無償援助、425億貸款

大陸國家主席習近平1日在上合組織峰會上宣布，中國計劃在有需要的成員國實施100個「小而美」民生項目，今年內將向成員國提供...

高超音速飛彈、無人智慧武器 陸九三閱兵新武器受矚目

中國大陸抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動將於9月3日上午在北京天安門廣場舉行，香港星島日報引述央視報導，大...

習近平：中越要積極推進數位經濟、人工智慧合作

大陸國家主席習近平與越南總理范明政會面時說，面對加速演進的百年變局和變亂交織的國際形勢，中越要堅定道路自信和制度自信，加...

普亭與習近平「深入」會談 包括美俄最新接觸情況

克里姆林宮周日表示，俄羅斯總統普亭與大陸國家主席習近平在出席上海合作組織（SCO）峰會前，已於天津舉行了一場「深入、卓有...

現場直擊／上合組織峰會10點登場 習近平、普亭、莫迪怎麼坐搶先看

上海合作組織峰會1日上午在天津梅江會展中心正式舉行，大陸國家主席習近平、印度總理莫迪、俄羅斯總統普亭等20多位領導人齊聚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。