中共九三閱兵 北京預計有雨

中共將於3日舉行閱兵，當天天氣狀況備受關注。據中國中央氣象台預報，北京當天白天預計會出現小雨，氣溫約在22度至30度。

中共今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」名義籌辦紀念活動，將於3日舉行閱兵儀式。據中國天氣網、中國中央氣象台預報，北京當天白天預計會出現小雨，氣溫約在22度至30度。

報導提到，北京1日至3日以多雲天氣為為主，偶爾有陣雨或分散性雷陣雨，午後悶熱感會較為明顯，早晚較為涼爽，晝夜溫差大。

報導稱，北京氣象台預計，今天白天北京晴轉多雲，山區有分散性雷陣雨，最高氣溫至31度；夜間多雲轉晴，最低氣溫為22度；明天白天北京晴轉多雲，最高氣溫達31度，夜間多雲有陣雨，最低氣溫為23度；3日白天北京多雲有陣雨，最高氣溫達30度，夜間多雲，最低氣溫為22度。

報導提到，未來3天北京仍有陣雨或分散性雷陣雨。