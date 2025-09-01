習近平：中越要積極推進數位經濟、人工智慧合作

大陸國家主席習近平與越南總理范明政會面時說，面對加速演進的百年變局和變亂交織的國際形勢，中越要堅定道路自信和制度自信，加強團結協作。

據新華社報導，習近平31日下午在天津迎賓館與赴華出席上海合作組織峰會的范明政會面。習近平說，他今年4月對越南進行國事訪問，雙方就新形勢下推進中越命運共同體建設達成重要共識。

習近平稱，兩國各部門各地方要加緊落實，推動中越全面戰略合作取得更多實質性成果。面對加速演進的百年變局和變亂交織的國際形勢，中越要堅定道路自信和制度自信，加強團結協作，推動中越命運共同體航船始終沿著正確方向穩步前行。

習近平表示，中國支持越南開好越共十四大，願同越南深化治黨治國經驗交流，保持高層交往，統籌推進兩國戰略合作。

他還說，雙方要積極推進互聯互通、數碼經濟、人工智能等領域合作，加強自由貿易區、經濟特區建設等經驗交流，助力各自國家現代化建設。要繼續辦好中越建交75周年慶祝活動和越南青年赴華「紅色研學之旅」，打造更多民心工程。加強多邊協作，維護全球南方共同利益。

另據越通社報導，范明政轉達越共總書記蘇林、越南國家主席梁強對習近平的問候，以及感謝中國派出高級代表團及軍隊參加越南南方解放、國家統一50周年暨越南國慶80周年慶典。

范明政說，越南願與中國及其他國家合作，踐行多邊主義，推動可持續發展，為解決國際和地區重大問題作出貢獻。

范明政也表示，越南始終將發展對華關係視為客觀要求、戰略選擇、外交政策中的頭等優先；願與中國共同持續有效落實兩國總書記達成的共識，將兩國關係中的戰略方向轉化為生動實踐。