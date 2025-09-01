快訊

普亭與習近平「深入」會談 包括美俄最新接觸情況

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平8月31日在天津梅江會展中心設宴歡迎前來出席2025年上海合作組織峰會的各國貴賓，圖為習近平歡迎俄羅斯總統普亭到來。（歐新社）
克里姆林宮周日表示，俄羅斯總統普亭與大陸國家主席習近平在出席上海合作組織（SCO）峰會前，已於天津舉行了一場「深入、卓有成效」的會談，內容涵蓋俄美最新接觸情況等多項議題。

據俄羅斯總統助理烏沙科夫向俄新社表示，普亭與習近平於天津共進晚宴時進行長時間交談。烏沙科夫說，「是的，我們總統與中華人民共和國主席進行了深入交流。他們坐在一起，積極、有效地討論了許多問題。」

烏沙科夫並表示，普亭有向他提及與習近平會談的部分內容，其中包括「俄羅斯與美國最近的接觸情況」。

普亭周日抵達中國大陸，展開為期四天的訪問行程，並將出席第25屆上合組織元首會議。訪華期間，他還將參加多場雙邊會談，以及於北京舉行的紀念二戰勝利80周年相關活動，包括9月3日在天安門廣場舉行的閱兵儀式。

