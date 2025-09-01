現場直擊／上合組織峰會10點登場 習近平、普亭、莫迪怎麼坐搶先看

上海合作組織峰會1日上午在天津梅江會展中心正式舉行，大陸國家主席習近平、印度總理莫迪、俄羅斯總統普亭等20多位領導人齊聚，峰會料將通過「天津宣言」，並有簽字儀式、揭牌儀式。

上合天津峰會將於10點左右正式開始，在峰會現場，中共政治局常委蔡奇、政治局委員王毅分別坐在習近平的左右兩側，相鄰的外方嘉賓則是白俄羅斯總統盧卡申科、上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫，普亭與莫迪則幾乎坐在彼此的對面。莫迪左右分別為盧卡申科、以及伊朗總統佩澤希齊揚。普亭旁邊是塔吉克總統拉赫蒙、巴基斯坦總理夏巴茲。

峰會會場第一圈是10位上合組織成員領導人與高階陪同官員還有上合秘書長的座位，第二圈是各方的重要官員坐位，其中俄羅斯7席、大陸12席、白俄羅斯6席、印度5席、伊朗7席、哈薩克7席、吉爾吉斯7席、巴基斯坦7席、塔吉克5席、烏茲別克5席、上合秘書處10席，另有兩席空位。

值得一提的是大陸方面出席官員，有財政部長藍佛安、中央政策研究室副主任（正部級）唐方裕、發改委主任鄭柵潔、商務部長王文濤、大陸國際合作發展署署長陳曉東、主席秘書呂錄華。大陸外交部則有副部長苗德雨、部長助理洪磊、部長助理劉彬、西亞北非司司長陳偉慶、亞洲司司長劉勁松，以及負責上合組織陸方國家協調員工作的大使范先榮。

會場安保非常嚴密，得以進場的媒體必須經過兩道安檢，進入會場後則是要嚴格依照所配掛的證件等級、區分能夠進入採訪的區域，還必須隨時「聽令而動」。上合組織各國隨團媒體按照次序前去定點位置，有濃濃的緊張氛圍，也可見大型國際峰會的安排。

其中「領導人休息室」，安保層級堪稱最高級別。會場二樓還設置雙邊會見廳，供各國領導人進行雙邊的交流。會場一樓有宴會廳，而在大廳周圍，還有中華文物藝術品展覽，布置有濃厚的中華文化味道。

根據先前訊息，各方領導人將會共同簽署並發表「天津宣言」，批准「上合組織未來10年（2026-2035年）發展戰略」，發表二戰勝利和聯合國成立80周年的聲明，通過關於加強安全、經濟、人文合作的一系列文件。

今天下午還將舉行「上合組織+」峰會，屆時會加入觀察員國、對話夥伴國的領導人。