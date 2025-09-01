快訊

首度曝光！台積電2奈米洩密案 3內鬼工程師移審智財法院

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

習近平：上合組織維護地區和平穩定責任加大

中央社／ 北京1日電

上海合作組織峰會昨天在天津登場。中國國家主席習近平和夫人彭麗媛昨晚舉行宴會歡迎國際代表。習近平表示，當前不穩定等因素明顯增多，上海合作組織維護地區和平穩定的責任更重大。

上海合作組織峰會（上合會）於8月31至9月1日在天津舉行。據中國官媒央視新聞昨天報導，習近平和夫人彭麗媛昨天晚間在天津梅江會展中心舉行宴會，歡迎出席上合會的國際貴賓。

報導提到，出席峰會的上海合作組織成員國、觀察員國、對話夥伴國、主席國客人等20多名外國國家元首、政府首腦及其配偶，聯合國秘書長等10名國際組織負責人與會。

習近平在會上致辭時說，上海合作組織自成立以來，鞏固團結互信，深化務實合作，參與國際和地區事務，成為「推動構建新型國際關係和人類命運共同體的重要力量」。當前，世界百年變局加速演進，不穩定、不確定、難預料因素明顯增多，上海合作組織維護地區和平穩定、促進各國發展繁榮的責任更重大。

習近平說，此次峰會肩負著凝聚各方共識、激發合作動能、擘畫發展藍圖的重要使命。上海合作組織必將展現更大作為、實現更大發展，為促進成員國團結協作、匯聚全球南方力量、助力人類文明進步事業作出更大貢獻。

中共中央書記處書記蔡奇，外長王毅，中共天津市委書記陳敏爾、公安部部長王小洪等出席活動。

延伸閱讀

上合峰會焦點！會習近平後見蔡奇 莫迪：歡迎恢復中印政黨交流機制

不只同台亮相！出席陸九三閱兵 傳金正恩、普亭成「左右護法」坐習近平身旁

BBC解析93閱兵出席名單 習秀手中籌碼 展現外交勝利

習近平、普亭、金正恩 北京閱兵將聚首

相關新聞

現場直擊／上合組織峰會10點登場 習近平、普亭、莫迪怎麼坐搶先看

上海合作組織峰會1日上午在天津梅江會展中心正式舉行，大陸國家主席習近平、印度總理莫迪、俄羅斯總統普亭等20多位領導人齊聚...

普亭與習近平「深入」會談 包括美俄最新接觸情況

克里姆林宮周日表示，俄羅斯總統普亭與大陸國家主席習近平在出席上海合作組織（SCO）峰會前，已於天津舉行了一場「深入、卓有...

上合峰會 陸學者籲加強經貿合作

上海合作組織峰會昨（31）日與今（1）日在天津舉行，陸媒稱是歷屆規模最大的一次峰會，大陸國家主席習近平迎接俄羅斯總統普丁...

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊龍象共舞

上海合作組織天津峰會於昨晚揭幕，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪也在昨日舉行會見，習近平強調「實現龍象共舞，應當是中印雙...

穩住邦交 北京採購宏國3000噸白蝦

有消息稱，宏都拉斯宣布與中國大陸達成新協議，將向大陸出口三千噸白蝦。此舉進一步鞏固了兩國日益擴大的貿易關係。消息人士透露...

陸93閱兵 金正恩、普亭坐習近平左右

北京將於三日舉行閱兵，各界關注大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩同台亮相。俄羅斯媒體昨披露，金正恩、普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。