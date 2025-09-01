習近平：上合組織維護地區和平穩定責任加大

上海合作組織峰會昨天在天津登場。中國國家主席習近平和夫人彭麗媛昨晚舉行宴會歡迎國際代表。習近平表示，當前不穩定等因素明顯增多，上海合作組織維護地區和平穩定的責任更重大。

上海合作組織峰會（上合會）於8月31至9月1日在天津舉行。據中國官媒央視新聞昨天報導，習近平和夫人彭麗媛昨天晚間在天津梅江會展中心舉行宴會，歡迎出席上合會的國際貴賓。

報導提到，出席峰會的上海合作組織成員國、觀察員國、對話夥伴國、主席國客人等20多名外國國家元首、政府首腦及其配偶，聯合國秘書長等10名國際組織負責人與會。

習近平在會上致辭時說，上海合作組織自成立以來，鞏固團結互信，深化務實合作，參與國際和地區事務，成為「推動構建新型國際關係和人類命運共同體的重要力量」。當前，世界百年變局加速演進，不穩定、不確定、難預料因素明顯增多，上海合作組織維護地區和平穩定、促進各國發展繁榮的責任更重大。

習近平說，此次峰會肩負著凝聚各方共識、激發合作動能、擘畫發展藍圖的重要使命。上海合作組織必將展現更大作為、實現更大發展，為促進成員國團結協作、匯聚全球南方力量、助力人類文明進步事業作出更大貢獻。

中共中央書記處書記蔡奇，外長王毅，中共天津市委書記陳敏爾、公安部部長王小洪等出席活動。