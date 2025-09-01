上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊龍象共舞

上海合作組織天津峰會於昨晚揭幕，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪也在昨日舉行會見，習近平強調「實現龍象共舞，應當是中印雙方的正確選擇」。莫迪也宣布恢復中印直航的計畫，成為雙邊人員往來措施的重要突破。

7年來首訪陸 兩國關係緩解

ＣＮＮ報導，這是莫迪七年來首度訪問大陸，莫迪與習近平這次會晤，是中印關係的里程碑，象徵兩國緊張開始緩解。中印近來都與美國發生貿易戰等摩擦，促使雙方愈走愈近，特別是印度最近遭美國總統川普課徵百分之五十關稅，稅率是全球最高，印度和美國關係明顯惡化，與大陸和解對印度來說更有價值。

習近平昨日中午在天津迎賓館會見莫迪，也是去年十月以來兩人首次晤面。印度快報等印媒原先披露「習莫會」預計時長為四十分鐘。最後則為五十五分鐘。

印度邀習 出席明年金磚峰會

據央視新聞，習近平提到，「做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現『龍象共舞』，應當是中印雙方的正確選擇」。他呼籲加強多邊協作，「維護共同利益」，喊話加強在重大國際和地區問題上的溝通和協作，攜手推動世界多極化。此外還有加強戰略溝通、擴大交往合作、照顧彼此關切、堅持和睦相處等，也提及「不要讓邊界問題定義整體中印關係」。

印度總理府公布，莫迪指出邊境脫離接觸後，兩國建立和平穩定氣氛。印度教徒赴西藏朝聖之旅已恢復，兩國直航也正在開通。「我們致力於在相互信任、尊重和體諒的基礎上進一步加強兩國關係」。印度外交部提到，兩位領導人指出有必要透過直航和簽證便利化等方式加強交流，擴大雙邊貿易和投資關係並減少貿易逆差。莫迪也邀習近平明年赴印度出席金磚峰會。

莫迪會晤蔡奇 歡迎黨際交流

值得注意的是，昨日「習莫會」後，莫迪還與中共政治局常委兼中央書記處書記蔡奇會晤，據大陸外交部，蔡奇表示大陸願同印方一道努力弘揚和平共處五項原則，推動中印關係進一步改善發展。莫迪表示印方歡迎恢復「黨際交流合作機制」。印方通稿則指，莫迪分享對雙邊關係的看法並尋求蔡奇支持習莫兩人的願景，蔡奇重申大陸願擴大雙邊交往、改善關係。

除莫迪外，習近平昨天也和多國領導人會見。昨晚，習近平與其夫人彭麗媛為出席上合峰會的領導人舉行歡迎晚宴。

峰會將於今日上午正式登場，下午則有「上合+」峰會，此次料將通過「天津宣言」與多份合作文件。北京稱今年峰會是迄今為止規模最大的一次，除俄羅斯和印度外，還包括伊朗、巴基斯坦、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克等廿多位領導人出席。

美國總統川普最近對印度實施嚴厲經濟制裁，先對印度產品徵收百分之廿五關稅，隨後以購買俄國石油為由對印度額外徵收百分之廿五關稅。美國一直想拉攏印度遠離俄國，並藉印度制衡中國，如今美印嚴重摩擦，威脅到美國數十年來的努力，也讓中印俄三國領袖這次會面備受關注。