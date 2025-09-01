聽新聞
觀察站／上合峰會接機藏玄機…副國級官員迎普亭 層級最高
上合組織峰會昨晚在天津登場，廿二位外國領導人與大陸國家主席習近平出席，多國領導人近日密集抵達天津濱海機場，而大陸官方派出的接機官員，也呈現出這次外事接待布局差異，目前最高層級的接機官員是「副國級」中共政治局委員陳敏爾，負責迎接俄國總統普亭。
根據已知各國媒體消息，大陸至少派出一位政治局委員、十位部長級官員接機，涉及天津市、農業部、工信部、衛健委、交通部等多個部委。安排這些不同官員接機，背後自有北京外交考量。
俄羅斯總統普亭昨日上午抵達天津機場，由中共政治局委員兼天津市委書記陳敏爾率隊接機。普亭是目前已知大陸方面接機層級最高的外國領導人。
印度總理莫迪、亞塞拜然總統阿利耶夫由大陸工信部長李樂成接機。白俄羅斯總統盧卡申科、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、越南總理范明政，由大陸交通運輸部長劉偉接機；吉爾吉斯總統扎帕羅夫、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫由大陸科技部長陰和俊接機。
FB留言