聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／上合峰會接機藏玄機…副國級官員迎普亭 層級最高

聯合報／ 本報記者廖士鋒

上合組織峰會昨晚在天津登場，廿二位外國領導人與大陸國家主席習近平出席，多國領導人近日密集抵達天津濱海機場，而大陸官方派出的接機官員，也呈現出這次外事接待布局差異，目前最高層級的接機官員是「副國級」中共政治局委員陳敏爾，負責迎接俄國總統普亭

根據已知各國媒體消息，大陸至少派出一位政治局委員、十位部長級官員接機，涉及天津市、農業部、工信部、衛健委、交通部等多個部委。安排這些不同官員接機，背後自有北京外交考量。

俄羅斯總統普亭昨日上午抵達天津機場，由中共政治局委員兼天津市委書記陳敏爾率隊接機。普亭是目前已知大陸方面接機層級最高的外國領導人。

印度總理莫迪、亞塞拜然總統阿利耶夫由大陸工信部長李樂成接機。白俄羅斯總統盧卡申科、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、越南總理范明政，由大陸交通運輸部長劉偉接機；吉爾吉斯總統扎帕羅夫、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫由大陸科技部長陰和俊接機。

普亭 習近平

延伸閱讀

不只同台亮相！出席陸九三閱兵 傳金正恩、普亭成「左右護法」坐習近平身旁

馬克宏、梅爾茨 擔心川普又被普亭耍了

陸學者：本屆上合組織峰會料加強合作共禦美貿易戰

出席上海合作組織峰會 普亭等逾20國領袖抵天津

相關新聞

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊龍象共舞

上海合作組織天津峰會於昨晚揭幕，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪也在昨日舉行會見，習近平強調「實現龍象共舞，應當是中印雙...

陸93閱兵 金正恩、普亭坐習近平左右

北京將於三日舉行閱兵，各界關注大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩同台亮相。俄羅斯媒體昨披露，金正恩、普...

穩住邦交 北京採購宏國3000噸白蝦

有消息稱，宏都拉斯宣布與中國大陸達成新協議，將向大陸出口三千噸白蝦。此舉進一步鞏固了兩國日益擴大的貿易關係。消息人士透露...

觀察站／上合峰會接機藏玄機…副國級官員迎普亭 層級最高

上合組織峰會昨晚在天津登場，廿二位外國領導人與大陸國家主席習近平出席，多國領導人近日密集抵達天津濱海機場，而大陸官方派出...

陸九三閱兵選用「槍界變形金剛」 央視解碼：隨時能上戰場

中國近日釋出的93閱兵訓練場畫面中，各個徒步方隊手中統一拿著的裝備，是被稱作「槍界變形金剛」的191式自動步槍。191式...

九三閱兵前 習近平：中共中流砥柱作用是抗日勝利關鍵

中共九三閱兵前夕，將於9月1日出版的第17期《求是》雜誌刊登中共總書記習近平文章，聲稱中國共產黨的中流砥柱作用是中國人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。