上合峰會 陸學者籲加強經貿合作
上海合作組織峰會昨（31）日與今（1）日在天津舉行，陸媒稱是歷屆規模最大的一次峰會，大陸國家主席習近平迎接俄羅斯總統普丁、印度總理莫迪等逾廿國領袖到訪，牽動既有國際秩序。
大陸外交學院戰略與和平研究中心主任蘇浩分析，上合組織中很多國家受美貿易戰影響，上合組織成員間加強經貿合作，特別在高科技領域方面，有重要作用。
香港電台昨報導，蘇浩表示，本次峰會正值反法西斯戰爭、抗日戰爭結束80周年，同時是聯合國多邊外交形成80周年，大陸主辦此次峰會可體現上合組織成員國之間的協調合作，以及大陸在全球治理及區域合作方面，具重大意義。
BBC中文網指出，美國從不是上合組織成員，但這也讓歷次峰會成為了排除美國的場合。
