穩住邦交 北京採購宏國3000噸白蝦

有消息稱，宏都拉斯宣布與中國大陸達成新協議，將向大陸出口三千噸白蝦。此舉進一步鞏固了兩國日益擴大的貿易關係。消息人士透露，到二○二五年底，大陸有望成為宏國在亞洲的首要市場。

新華社旗下參考消息引述拉美社報導，宏國官媒近日指出，兩國簽署兩份意向採購合約。根據合約內容，中方合計採購宏都拉斯白蝦三千噸。截至今年六月，宏國對陸出口額超過三千萬美元。

宏國駐陸大使薩爾瓦多．蒙卡達表示，合約未來兩年將創造超過五千萬美元的商機，並強調大陸已成為宏國產品在亞洲的戰略性目的地。他強調，自二○二三年三月宏國與大陸建立外交關係以來，使館的主要目標之一就是促進宏國出口產品。而除蝦類外，宏都拉斯還有咖啡、龍蝦、蔗糖等產品可供出口，且隨時準備好進入大陸市場。

值得注意的是，今年十一月宏國將舉行總統大選，多位反對派總統候選人主張恢復與台灣邦交，並譴責大陸不公平貿易剝削宏國。這也引發輿論認為宏國與台灣復交有望。不過大陸駐宏使館隨即敦促有關候選人「懸崖勒馬」，糾正在涉台問題的「錯誤言行」。

另有外電指，宏都拉斯對大陸逆差不斷增加，雙方建交以來，對陸出口額僅一點○八億美元，而從大陸的進口額卻超過八十七點六一億美元。其中，蝦產業受到最大衝擊，因大陸未能取代台灣成為主要買家，導致宏國蝦類出口量下滑百分之六十七，出口收益也減少百分之七十八。