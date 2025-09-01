陸93閱兵 金正恩、普亭坐習近平左右

北京將於三日舉行閱兵，各界關注大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩同台亮相。俄羅斯媒體昨披露，金正恩、普亭屆時將分坐習近平的左右側，這與十年前二○一五的閱兵安排不同，當時習近平左側是中共現任及退休高官，右側才是外賓。

此外，由於大陸遼寧丹東市某間酒店近日不讓外賓訂房，以及來往丹東和北京的普通列車票停售，韓媒分析與金正恩專列出訪有關，並預估金最快二日抵達北京。

北京日前公布將有廿六國（現為廿五國）國家元首及政府首長出席閱兵，俄羅斯衛星通訊社則披露，九月三日北京閱兵式上，普亭將坐在習近平的右側，而北韓領導人金正恩將坐在習的左側。報導並指，有關座次的訊息是由克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向媒體透露。

對照十年前二○一五年九月三日北京閱兵座次，當時習近平左側坐的是中共現任及退休高官，其中坐在左側依序是前總書記江澤民、胡錦濤及時任人大委員長張德江。有分析認為，如果金正恩這次真坐在習近平左側，凸顯朝鮮勞動黨與中共密切關係。

針對金正恩赴北京動向，港媒「01」引述韓媒News1分析，12306網站和酒店預定平台資料預估，金正恩最快二日抵北京，出席北京閱兵活動。

報導指，從丹東到北京，一般道路距離約八百公里，考慮到金正恩的專列時速五十至六十公里，預計行程需十六至廿小時。如此一來，預料一日經過丹東，二日抵達北京。金正恩抵北京後，預計將如過往入住釣魚台國賓館，三日與習近平一同出席閱兵。金正恩並預計與中、俄領導人舉行雙邊峰會，金正恩、習近平、普亭是否舉行三方會談亦備受關注。

針對九三閱兵，我國安人士分析，這是併稱「CRINK聯盟」的中國、俄羅斯、北韓和伊朗四國領袖集結的威權同學會，北京當局欲藉這次閱兵達到「舉高槍桿子說話」、「對威權陣營發出集合號」等目標，威懾意圖明顯，我方會密切關注解放軍是否在閱兵後展開軍演。我國安人士並指，北京意圖透過閱兵，展示極音速飛彈和無人機等新型武器，以強化可與美歐民主集團抗衡的強軍大國形象。