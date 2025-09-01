聽新聞
0:00 / 0:00

陸93閱兵 金正恩、普亭坐習近平左右

聯合報／ 記者黃雅慧張文馨／綜合報導
俄媒披露，北京九三閱兵，北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普亭將分坐大陸國家主席習近平的左右側。圖為二○一五年北京閱兵，普亭（右二）和時任南韓總統朴槿惠（右三）都在習近平的右側。路透
俄媒披露，北京九三閱兵，北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普亭將分坐大陸國家主席習近平的左右側。圖為二○一五年北京閱兵，普亭（右二）和時任南韓總統朴槿惠（右三）都在習近平的右側。路透

北京將於三日舉行閱兵，各界關注大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩同台亮相。俄羅斯媒體昨披露，金正恩、普亭屆時將分坐習近平的左右側，這與十年前二○一五的閱兵安排不同，當時習近平左側是中共現任及退休高官，右側才是外賓。

此外，由於大陸遼寧丹東市某間酒店近日不讓外賓訂房，以及來往丹東和北京的普通列車票停售，韓媒分析與金正恩專列出訪有關，並預估金最快二日抵達北京。

北京日前公布將有廿六國（現為廿五國）國家元首及政府首長出席閱兵，俄羅斯衛星通訊社則披露，九月三日北京閱兵式上，普亭將坐在習近平的右側，而北韓領導人金正恩將坐在習的左側。報導並指，有關座次的訊息是由克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向媒體透露。

對照十年前二○一五年九月三日北京閱兵座次，當時習近平左側坐的是中共現任及退休高官，其中坐在左側依序是前總書記江澤民、胡錦濤及時任人大委員長張德江。有分析認為，如果金正恩這次真坐在習近平左側，凸顯朝鮮勞動黨與中共密切關係。

針對金正恩赴北京動向，港媒「01」引述韓媒News1分析，12306網站和酒店預定平台資料預估，金正恩最快二日抵北京，出席北京閱兵活動。

報導指，從丹東到北京，一般道路距離約八百公里，考慮到金正恩的專列時速五十至六十公里，預計行程需十六至廿小時。如此一來，預料一日經過丹東，二日抵達北京。金正恩抵北京後，預計將如過往入住釣魚台國賓館，三日與習近平一同出席閱兵。金正恩並預計與中、俄領導人舉行雙邊峰會，金正恩、習近平、普亭是否舉行三方會談亦備受關注。

針對九三閱兵，我國安人士分析，這是併稱「CRINK聯盟」的中國、俄羅斯、北韓和伊朗四國領袖集結的威權同學會，北京當局欲藉這次閱兵達到「舉高槍桿子說話」、「對威權陣營發出集合號」等目標，威懾意圖明顯，我方會密切關注解放軍是否在閱兵後展開軍演。我國安人士並指，北京意圖透過閱兵，展示極音速飛彈和無人機等新型武器，以強化可與美歐民主集團抗衡的強軍大國形象。

北京 普亭 共軍 金正恩 習近平

延伸閱讀

上合峰會焦點！會習近平後見蔡奇 莫迪：歡迎恢復中印政黨交流機制

不只同台亮相！出席陸九三閱兵 傳金正恩、普亭成「左右護法」坐習近平身旁

馬克宏、梅爾茨 擔心川普又被普亭耍了

晤高加索地區2國領導人 習近平：支持2國加入上合組織

相關新聞

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊龍象共舞

上海合作組織天津峰會於昨晚揭幕，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪也在昨日舉行會見，習近平強調「實現龍象共舞，應當是中印雙...

陸93閱兵 金正恩、普亭坐習近平左右

北京將於三日舉行閱兵，各界關注大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩同台亮相。俄羅斯媒體昨披露，金正恩、普...

穩住邦交 北京採購宏國3000噸白蝦

有消息稱，宏都拉斯宣布與中國大陸達成新協議，將向大陸出口三千噸白蝦。此舉進一步鞏固了兩國日益擴大的貿易關係。消息人士透露...

觀察站／上合峰會接機藏玄機…副國級官員迎普亭 層級最高

上合組織峰會昨晚在天津登場，廿二位外國領導人與大陸國家主席習近平出席，多國領導人近日密集抵達天津濱海機場，而大陸官方派出...

陸九三閱兵選用「槍界變形金剛」 央視解碼：隨時能上戰場

中國近日釋出的93閱兵訓練場畫面中，各個徒步方隊手中統一拿著的裝備，是被稱作「槍界變形金剛」的191式自動步槍。191式...

九三閱兵前 習近平：中共中流砥柱作用是抗日勝利關鍵

中共九三閱兵前夕，將於9月1日出版的第17期《求是》雜誌刊登中共總書記習近平文章，聲稱中國共產黨的中流砥柱作用是中國人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。