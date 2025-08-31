上合峰會焦點！會習近平後見蔡奇 莫迪：歡迎恢復中印政黨交流機制
繼中國國家主席習近平今天在天津會見出席上合峰會的印度總理莫迪後，中共中央書記處書記、中央辦公廳主任蔡奇隨後也會見了莫迪。莫迪向蔡奇表示，印方歡迎恢復印中兩國「黨際交流合作機制」。
這次出席上合峰會的外國首腦中，莫迪（Narendra Modi）無疑成為矚目焦點，聚焦程度甚至高於同樣與會的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。
2025年上海合作組織峰會今明兩天在中國天津舉行，而印度、俄羅斯都是上合組織成員國，莫迪今天代表印度出席峰會，中午並與習近平在天津迎賓館舉行會晤。
根據中國外交部官網，蔡奇向莫迪表示，習近平與莫迪舉行了「富有成果的會見」，就中印關係發展達成新的重要共識，為中印推進兩國睦鄰友好合作「指明了方向」。
蔡奇說，中方願與印方一道努力，落實好兩國領導人重要共識，弘揚「和平共處五項原則」，加強友好交往和互利合作，妥善管控和處理分歧，推動中印關係進一步改善發展。
根據中方公布內容，莫迪向蔡奇表示，他與習近平就印中關係長遠發展達成新的共識，為深化雙方合作奠定基礎。印方歡迎恢復印中「黨際交流合作機制」，而印中建交75週年是兩國關係發展的又一里程碑。印方願與中方共同努力，為推動兩國關係和世界和平、發展作出貢獻。
