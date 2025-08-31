快訊

找到「治癒心碎」的秘密！英實驗揭2招可望改善心臟功能

聽新聞
0:00 / 0:00

不只同台亮相！出席陸九三閱兵 傳金正恩、普亭成「左右護法」坐習近平身旁

中央社／ 台北31日電
中國9月3日閱兵，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩不但將同台亮相，俄方更預告金正恩、普亭屆時將分坐習近平的左右側。（歐新社）
中國9月3日閱兵，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩不但將同台亮相，俄方更預告金正恩、普亭屆時將分坐習近平的左右側。（歐新社）

中國9月3日閱兵，中國國家主席習近平俄羅斯總統普亭北韓領導人金正恩不但將同台亮相，俄方更預告金正恩、普亭屆時將分坐習近平的左右側，引發熱議。對照2015年9月3日的閱兵，習近平左側坐的是中共現任及退休大員，右側坐的才是外賓。

此外，出席中國9月3日北京閱兵的外國元首中，在中國網路上，金正恩受關注的程度，明顯高於10年前也曾出席北京閱兵、且同樣坐在習近平右側第1位的普亭（Vladimir Putin）。10年前，北韓是由其2號人物崔龍海出席北京閱兵。

中國9月3日將以紀念抗戰勝利80週年為名，在北京舉行大規模閱兵。雖然中方事先公布了將出席的26國（現為25國）國家元首及政府首長名單，但對於閱兵觀禮台上的外賓及現離任官員座次，始終保密到家。

俄羅斯衛星通訊社30日率先透露，9月3日的北京閱兵式上，普亭將坐在習近平的右側，而北韓國務委員長金正恩將坐在習近平的左側。而該社今天則在報導中提到，上述座次的訊息是由克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向媒體透露。

這項座次安排是否屬實，至今未見中國方面有任何回應，但已引起部分中國網友討論。有人對照2015年9月3日的北京閱兵座次指出，當時習近平左側坐的是中共現任及退休大員，其中坐在左側第1、2、3位的，依序是前中共總書記江澤民、胡錦濤及時任全國人大委員長張德江。

有中國網友認為，如果這次閱兵，金正恩果真坐在習近平左側，那麼中共現任及退休大員的座次要如何安排？也有人說，金正恩是中共「兄弟黨」（指北韓執政的朝鮮勞動黨）黨魁，和中共大員坐在同一邊好像也說得過去。

但另有網友表示，越南共產黨也是中共「兄弟黨」，但10年前越南代表並沒有坐在習近平左側。更何況，10年前崔龍海出席北京閱兵，也是坐在習近平右側，只是離得很遠，且排到40位以外。

北京 中共 北韓 普亭 習近平 金正恩 俄羅斯

延伸閱讀

九三閱兵前 習近平：中共中流砥柱作用是抗日勝利關鍵

上合天津峰會今揭幕 「習莫會」中午先登場 看點有哪些？

北韓舉行弔念儀式 金正恩會見俄烏戰爭殉職官兵家屬

金正恩接見為俄戰死士兵遺屬 承諾「美好生活」、計劃修建紀念碑

相關新聞

莫迪：致力發展印中關係 兩國直航正在「恢復」

印度總理莫迪31日中午與大陸國家主席習近平會晤時表示，「我們致力於在相互尊重、信任和敏感的基礎上發展兩國關係。」莫迪並稱...

晤高加索地區2國領導人 習近平：支持2國加入上合組織

上合組織天津峰會即將登場，大陸國家主席習近平31日上午會晤亞美尼亞、亞塞拜然的領導人，他表示，大陸支持亞美尼亞、亞塞拜然...

陸學者：本屆上合組織峰會料加強合作共禦美貿易戰

上海合作組織峰會（以下簡稱上合會）31日至9月1日在天津舉行，陸媒稱這也是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會，包括俄羅斯...

不只同台亮相！出席陸九三閱兵 傳金正恩、普亭成「左右護法」坐習近平身旁

中國9月3日閱兵，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩不但將同台亮相，俄方更預告金正恩、普亭屆時將分坐習...

九三閱兵前 習近平：中共中流砥柱作用是抗日勝利關鍵

中共九三閱兵前夕，將於9月1日出版的第17期《求是》雜誌刊登中共總書記習近平文章，聲稱中國共產黨的中流砥柱作用是中國人民...

會見莫迪 習近平提四點方向：實現「龍象共舞」是中印正確選擇

大陸國家主席習近平31日在天津迎賓館會見印度總理莫迪時表示，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，應當是中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。