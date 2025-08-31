不只同台亮相！出席陸九三閱兵 傳金正恩、普亭成「左右護法」坐習近平身旁

中國9月3日閱兵，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩不但將同台亮相，俄方更預告金正恩、普亭屆時將分坐習近平的左右側，引發熱議。對照2015年9月3日的閱兵，習近平左側坐的是中共現任及退休大員，右側坐的才是外賓。

此外，出席中國9月3日北京閱兵的外國元首中，在中國網路上，金正恩受關注的程度，明顯高於10年前也曾出席北京閱兵、且同樣坐在習近平右側第1位的普亭（Vladimir Putin）。10年前，北韓是由其2號人物崔龍海出席北京閱兵。

中國9月3日將以紀念抗戰勝利80週年為名，在北京舉行大規模閱兵。雖然中方事先公布了將出席的26國（現為25國）國家元首及政府首長名單，但對於閱兵觀禮台上的外賓及現離任官員座次，始終保密到家。

俄羅斯衛星通訊社30日率先透露，9月3日的北京閱兵式上，普亭將坐在習近平的右側，而北韓國務委員長金正恩將坐在習近平的左側。而該社今天則在報導中提到，上述座次的訊息是由克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向媒體透露。

這項座次安排是否屬實，至今未見中國方面有任何回應，但已引起部分中國網友討論。有人對照2015年9月3日的北京閱兵座次指出，當時習近平左側坐的是中共現任及退休大員，其中坐在左側第1、2、3位的，依序是前中共總書記江澤民、胡錦濤及時任全國人大委員長張德江。

有中國網友認為，如果這次閱兵，金正恩果真坐在習近平左側，那麼中共現任及退休大員的座次要如何安排？也有人說，金正恩是中共「兄弟黨」（指北韓執政的朝鮮勞動黨）黨魁，和中共大員坐在同一邊好像也說得過去。

但另有網友表示，越南共產黨也是中共「兄弟黨」，但10年前越南代表並沒有坐在習近平左側。更何況，10年前崔龍海出席北京閱兵，也是坐在習近平右側，只是離得很遠，且排到40位以外。