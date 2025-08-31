快訊

九三閱兵前 習近平：中共中流砥柱作用是抗日勝利關鍵

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
將於9月1日出版的第17期《求是》雜誌刊登大陸國家主席習近平文章，聲稱中國共產黨的中流砥柱作用是中國人民抗日戰爭勝利的關鍵。（歐新社）
中共九三閱兵前夕，將於9月1日出版的第17期《求是》雜誌刊登中共總書記習近平文章，聲稱中國共產黨的中流砥柱作用是中國人抗日戰爭勝利的關鍵，並稱任何人想要否認、歪曲甚至美化侵略歷史，中國人民和各國人民絕不答應。

新華社報導，習近平將發表的文章題為《弘揚偉大抗戰精神，向著中華民族偉大復興的光輝彼岸奮勇前進》。報導稱，這是習近平2014年7月至2025年5月期間有關重要論述的節錄。

文章指出，中國人民抗日戰爭的偉大勝利，重新確立了中國在世界上的大國地位，中國人民贏得了世界愛好和平人民的尊敬，中華民族贏得了崇高的民族聲譽。這個偉大勝利，是中華民族從近代以來陷入深重危機走向偉大復興的歷史轉折點、也是世界反法西斯戰爭勝利的重要組成部分，是中國人民的勝利、也是世界人民的勝利。

文章表示，中國共產黨的中流砥柱作用是中國人民抗日戰爭勝利的關鍵。「中國共產黨堅持全面抗戰路線，制定正確戰略策略，開闢廣大敵後戰場，成為堅持抗戰的中堅力量。並稱中國共產黨人以自己的政治主張、堅定意志、模範行動，支撐起全民族救亡圖存的希望，引領著奪取戰爭勝利的正確方向，成為奪取戰爭勝利的民族先鋒。」

文章強調，偉大的抗戰精神，是中國人民彌足珍貴的精神財富，永遠是激勵中國人民克服一切艱難險阻、為實現中華民族偉大復興而奮鬥的強大精神動力。要弘揚偉大抗戰精神，以壓倒一切困難而不為困難所壓倒的決心和勇氣，敢於鬥爭，善於創造，鍥而不捨為實現中華民族偉大復興而奮鬥，直至取得最後的勝利。

針對中共一再誇大其在抗戰中的作用，陸委會副主委梁文傑29日稱，「抗日戰爭是由中華民國政府所領導」，真正有貢獻的只有中華民國政府軍隊，中國共產黨在抗日戰爭則是「毫無貢獻」。

