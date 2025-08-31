快訊

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

雨勢升級！12縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

會見莫迪 習近平提四點方向：實現「龍象共舞」是中印正確選擇

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家主席習近平（右）31日在天津迎賓館會見印度總理莫迪（左）。（新華社）
大陸國家主席習近平（右）31日在天津迎賓館會見印度總理莫迪（左）。（新華社）

大陸國家主席習近平31日在天津迎賓館會見印度總理莫迪時表示，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，應當是中印雙方的正確選擇。

新華社報導，習近平強調今年是中印建交75周年。雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，通過天津會晤再提升，推動兩國關係持續健康穩定發展。

習近平對於中印交往提出四點方向：

一、加強戰略溝通，深化彼此互信，「只要把準了是合作夥伴而不是對手、互為發展機遇而不是威脅這個大方向，中印關係就能綱舉目張、行穩致遠」；

二、擴大交往合作，實現互利共贏；

三、照顧彼此關切，堅持和睦相處；

四、加強多邊協作，維護共同利益。

據新華社通稿，莫迪表示，印中是夥伴而不是對手，共識遠大於分歧，印方願從長遠角度看待和發展兩國關係。面對世界經濟高度不確定性，印中作為全球重要經濟體，加強合作十分重要。印方願同中方尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題解決方案。印中都堅持戰略自主和獨立外交，兩國關係不受第三方影響，兩國合作將使21世紀真正成為亞洲世紀，雙方攜手將在國際事務中增強多邊主義的力量。

據稍早路透報導，莫迪在會見習近平時對習近平表示致力於在相互尊重、信任和敏感的基礎上發展兩國關係。並提及自2020年以來暫停的兩國間直航正在「恢復」，但未提供具體時間表。

關係 莫迪 印度 外交 習近平

延伸閱讀

紐時：川普暗示學巴基斯坦提名諾貝爾和平獎 激怒莫迪

上合天津峰會今揭幕 「習莫會」中午先登場 看點有哪些？

莫迪與澤倫斯基通話 重申印度支持和平解決方案

莫迪來訪敲定合作案 印度將獲日投資680億美元

相關新聞

莫迪：致力發展印中關係 兩國直航正在「恢復」

印度總理莫迪31日中午與大陸國家主席習近平會晤時表示，「我們致力於在相互尊重、信任和敏感的基礎上發展兩國關係。」莫迪並稱...

晤高加索地區2國領導人 習近平：支持2國加入上合組織

上合組織天津峰會即將登場，大陸國家主席習近平31日上午會晤亞美尼亞、亞塞拜然的領導人，他表示，大陸支持亞美尼亞、亞塞拜然...

陸學者：本屆上合組織峰會料加強合作共禦美貿易戰

上海合作組織峰會（以下簡稱上合會）31日至9月1日在天津舉行，陸媒稱這也是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會，包括俄羅斯...

會見莫迪 習近平提四點方向：實現「龍象共舞」是中印正確選擇

大陸國家主席習近平31日在天津迎賓館會見印度總理莫迪時表示，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，應當是中...

上合峰會見聯國秘書長 習：世界百年變局 中提供穩定性

上海合作組織天津峰會今天登場，多位外國領導人昨天陸續抵達天津市，中國國家主席習近平分別與聯合國秘書長古特雷斯（Anton...

普亭抵天津 行前開轟：西方正在篡改二戰歷史

俄羅斯總統普亭31日飛抵天津，出席上合組織天津峰會與抗日戰爭勝利80周年紀念活動。行前他接受新華社書面專訪時表示，一些西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。