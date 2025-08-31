會見莫迪 習近平提四點方向：實現「龍象共舞」是中印正確選擇

大陸國家主席習近平31日在天津迎賓館會見印度總理莫迪時表示，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，應當是中印雙方的正確選擇。

新華社報導，習近平強調今年是中印建交75周年。雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，通過天津會晤再提升，推動兩國關係持續健康穩定發展。

習近平對於中印交往提出四點方向： 一、加強戰略溝通，深化彼此互信，「只要把準了是合作夥伴而不是對手、互為發展機遇而不是威脅這個大方向，中印關係就能綱舉目張、行穩致遠」； 二、擴大交往合作，實現互利共贏； 三、照顧彼此關切，堅持和睦相處； 四、加強多邊協作，維護共同利益。

據新華社通稿，莫迪表示，印中是夥伴而不是對手，共識遠大於分歧，印方願從長遠角度看待和發展兩國關係。面對世界經濟高度不確定性，印中作為全球重要經濟體，加強合作十分重要。印方願同中方尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題解決方案。印中都堅持戰略自主和獨立外交，兩國關係不受第三方影響，兩國合作將使21世紀真正成為亞洲世紀，雙方攜手將在國際事務中增強多邊主義的力量。

據稍早路透報導，莫迪在會見習近平時對習近平表示致力於在相互尊重、信任和敏感的基礎上發展兩國關係。並提及自2020年以來暫停的兩國間直航正在「恢復」，但未提供具體時間表。