莫迪：致力發展印中關係 兩國直航正在「恢復」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
印度總理莫迪31日中午與大陸國家主席習近平會唔時，2020年以來暫停的兩國間直航正在「恢復」，但未提供具體時間表。（圖／截自莫迪X平台帳號）
印度總理莫迪31日中午與大陸國家主席習近平會晤時表示，「我們致力於在相互尊重、信任和敏感的基礎上發展兩國關係。」莫迪並稱，自2020年以來暫停的兩國間直航正在「恢復」，但他並未提供具體時間表。

莫迪31日中午在其X平台釋出約2分鐘的視頻，內容是他與習近平在上合天津峰會期間會面的談話內容。

路透報導，莫迪會談中指出，中印兩國有爭議的喜馬拉雅邊境地區已經形成了「和平與穩定」的氣氛。 莫迪補充說，兩國已就邊境管理達成協議，但沒有透露細節。

中印兩國在2020年發生致命的軍事衝突，導致這兩個擁有核武的戰略對手之間的大部分合作領域陷入凍結，此後，該地區陷入了長期軍事對峙，邊界問題成為中印之間難以跨越的關卡。

去年，中印兩國領導人在俄羅斯舉行了突破性會晤，並達成了邊境巡邏協議，開啟了兩國關係暫時解凍的局面。由於新德里方面試圖對沖華盛頓方面再次發出的關稅威脅，近幾周兩國關係進一步緩和。

值得注意的是，美國川普政府自8月28日起對印度商品加徵50%高額關稅，藉此懲罰印度持續購買俄羅斯石油的措施。分析師認為，關稅會威脅該國6%以上經濟增長的目標。外界普遍認為，中印關係會因此升溫。

與此同時，中方對印度也有動作，大陸外交部長王毅8月對印度進行重要訪問期間，同意取消稀土、化肥和隧道鑽掘機的出口限制。中國駐印度大使徐飛洪本月表示，中國反對華盛頓對印度徵收高額關稅，並將「堅定地與印度站在一起」。

彭博此前引述消息人士報導，印度的航空公司近期接獲政府通知，要盡快準備好重開直飛中國的航班，並指官方可能會在8月底，於中國舉行的上海合作組織峰會上公布重啟直航航班的消息。

中印兩國自新冠疫情爆發並暫停直航航班後，從印度前往中國的旅客須經由香港或新加坡等中轉站轉機。雙方曾在1月首次同意恢復直航，但隨後兩國關係因印度與巴基斯坦於5月爆發新一輪而再次降溫。

