晤高加索地區2國領導人 習近平：支持2國加入上合組織

上合組織天津峰會即將登場，大陸國家主席習近平31日上午會晤亞美尼亞、亞塞拜然的領導人，他表示，大陸支持亞美尼亞、亞塞拜然加入上合組織，似乎預示著今年上合峰會的「擴員」已有確切進展。

據央視新聞，習近平8月31日上午在天津迎賓館會見亞美尼亞總理帕什尼揚。習近平指出，大陸支持亞美尼亞加入上海合作組織，願同亞方一道，踐行真正的多邊主義，攜手推動構建人類命運共同體。帕什尼揚表示，亞方堅定奉行一個中國原則，期待同大陸拓展經貿合作，在國際和地區事務中保持密切配合。兩人宣布雙方建立「戰略夥伴關係」。雙方發表《關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明》，並簽署市場監管、計量、媒體等領域多份雙邊合作文件。

同樣在今日上午，習近平會見亞塞拜然總統阿利耶夫。習近平強調，雙方要保持戰略溝通，堅定相互支持，加快推進貿易和投資自由化便利化，持續提升跨裏海國際運輸走廊效能，拓展基礎設施、農業、能源等傳統領域合作。他並指，大陸支持亞塞拜然加入上海合作組織，願同阿方密切多邊協作，維護全球南方共同利益，推動構建人類命運共同體。阿利耶夫表示，亞方堅定奉行一個中國原則，反對「台獨」，願同大陸深化經貿、科技、互聯互通、旅遊等領域合作。雙方簽署人工智慧、科技創新、金融、媒體等領域多份雙邊合作文件。

另，習近平還與馬爾地夫總統穆伊茲會見，習近平指出，願同馬方加強溝通和協作，維護共同戰略利益和國際公平正義，攜手構建人類命運共同體。穆伊茲表示，馬方堅定奉行一個中國原則，願同大陸拓展貿易、投資、住建、旅遊等領域合作，加強在上海合作組織等多邊機制內的協調和配合。

上合組織峰會明天正式舉行，目前成員國有10國，另有2個觀察員國、14個對話夥伴國，亞美尼亞與亞塞拜然兩國都屬於對話夥伴國，也都在今年稍早正式申請加入上合組織成為成員國。

俄羅斯衛星通訊社日前援引亞美尼亞外交部長米爾佐揚說法指，亞美尼亞和亞塞拜然「可以而且應該加入上海合作組織」。