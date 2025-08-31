快訊

陸學者：本屆上合組織峰會料加強合作共禦美貿易戰

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
上海合作組織峰會8月31日至9月1日在天津舉行，號稱是上合組織歷來規模最大的一屆峰會。（美聯社）
上海合作組織峰會8月31日至9月1日在天津舉行，號稱是上合組織歷來規模最大的一屆峰會。（美聯社）

上海合作組織峰會（以下簡稱上合會）31日至9月1日在天津舉行，陸媒稱這也是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會，包括俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪皆已抵達中國與會。大陸學者分析，本次峰會正值國際局勢動盪之際，此次峰會討論的主張可能具備引領作用。

香港電台網站報導，大陸外交學院戰略與和平研究中心主任蘇浩分析，這次峰會正值反法西斯戰爭、二戰結束，以及中國抗日戰爭結束80周年，同時是聯合國多邊外交形成80周年紀念，建構出一套國際規則及國際關係秩序。中國主辦今次峰會可體現上合組織成員國之間的協調合作，以及中國在全球治理及區域合作方面，具重大意義。

蘇浩指出，上合組織中很多國家受美國貿易戰影響，上合組織成員間加強經貿合作，特別在高科技領域方面的經濟合作，會有重要作用。

蘇浩預計，在峰會成果文件中，會強調要維護二戰以來的國際秩序，通過上合組織峰會表達立場和行動，支持國際社會的穩定、協調與發展。

而這次普亭、莫迪與會備受外界關注，蘇浩認為，中印過去有邊界糾紛，在美國印太戰略框架下亦有角色試圖遏制中國，但中印兩國有很多共同利益；俄烏問題處於重要轉折點，因應中國在俄烏之間持理性、公平取態，有望為未來解決俄烏兩國衝突創造良好條件。

多國領導已經陸續抵達天津，且大陸國家主席習近平也陸續在接見各國領導。據央視報導，31日上午，普亭已抵達天津；31日中午，習近平在天津迎賓館會見莫迪。

大陸商務部世貿司司長韓勇此前在相關主題記者會中表示，當前形勢下，中方將加強與上合組織其他成員國溝通合作，積極踐行真正的多邊主義，推動世貿組織改革朝著正確方向發展，共同維護多邊貿易體制的權威性和有效性。

