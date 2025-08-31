國安人士：北京9月3日閱兵淪邪惡軸心嘉年華 羞辱抗戰志士

快訊

中央社／ 台北31日電

中國9月3日將在北京天安門廣場舉行「勝利日」閱兵，國安人士今天說，這場「反法西斯」閱兵實際上已淪為「邪惡軸心嘉年華」，是歷史最大的諷刺，更是對包括中國抗日先烈在內，所有在二戰為了抵抗侵略而犧牲的志士最大羞辱。

路透社報導指出，國家主席習近平將與俄羅斯總統蒲亭、北韓領導人金正恩，以及伊朗總統等多位威權國家領袖同台，這些國家被外界形容為「動盪軸心」（Axis of Upheaval），藉此向西方示威。

對此，一名熟悉國際事務的國安人士說，這場「反法西斯」閱兵已淪為「邪惡軸心嘉年華」，是歷史最大諷刺，更是對包括中國抗日先烈在內，所有在二戰為了抵抗侵略而犧牲的所有志士最大的羞辱。

這位人士指出，北京意圖透過閱兵展示高超音速飛彈、隱形戰機與電子戰系統等新型武器，強化可與美歐民主集團抗衡的「強軍大國」形象，並營造出世界上「另有一個陣營」的外交畫面。邀請蒲亭、金正恩與伊朗高層同框，正是北京對內外釋放「中國並不孤立」訊號的安排。

國安人士強調，這個設計的問題剛好就出在屆時閱兵台上的畫面：「習近平、蒲亭、裴澤斯基安（伊朗總統）、金正恩」這4個讓民主世界最頭痛的全球秩序麻煩製造者並肩而坐的畫面。

他說，俄羅斯2022年侵略烏克蘭以來，成為國際秩序最大破壞者；北韓不僅提供大批彈藥，更直接派兵支援俄軍作戰；中國則在經濟、科技與軍事裝備等方面提供各種支援，使莫斯科能持續戰爭，韓戰期間更是偕同北韓入侵南韓；伊朗則長年資助恐怖組織與代理人戰爭，在中東惡名昭彰。

國安人士說，若這些領導人以「反法西斯」之名接受檢閱，「等同於對歷史最大的戲謔」，因為他們正是當代最知名的侵略者與破壞者。

國安人士則指出，這樣毫不遮掩的集結，一如80多年前，綏靖主義姑息下的慕尼黑會議，提醒民主集團的每一分子必須儘快加強安全合作以因應新威脅。

國安人士表示，中國原本期待透過閱兵與外交同框贏得尊重，達成所謂的洗刷百年恥辱，「但實際結果卻是讓全球更加警惕，讓中國從追求『尊敬』反而走向『孤立』。」對亞洲鄰國而言，這場閱兵是軍事威嚇，是對金正恩的公開相挺；對歐洲而言，中俄並肩象徵北京對蒲亭侵略的公開背書；對中東而言，中伊靠攏更讓中國在區域平衡中失分。

國安人士說，二戰勝利80週年，本應提醒世人拒絕侵略、堅守和平，但如今卻可能見到俄羅斯、北韓、伊朗與中國並肩登場，接受萬人大閱兵喝采，「這已不是對歷史的尊重，而是對歷史的背叛。」

