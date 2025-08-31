上合天津峰會大陸派誰接機差別大 普亭規格最高

快訊

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸官方對於各國領導人抵達天津的接機安排，布置了多位部長級或者更高層官員。圖為俄國總統普亭31日抵達天津後，由中共政治局委員陳敏爾接機。（新華社）
大陸官方對於各國領導人抵達天津的接機安排，布置了多位部長級或者更高層官員。圖為俄國總統普亭31日抵達天津後，由中共政治局委員陳敏爾接機。（新華社）

上合組織峰會今天在大陸天津市登場，22位外國領導人將與大陸國家主席習近平出席，多國領導人陸續抵達天津濱海機場，而大陸官方派出的接機官員，也呈現出這次外事接待的布局。目前最高層級的接機官員是中共政治局委員陳敏爾，負責俄國總統普亭的接機。

本報記者根據已知的各國媒體消息匯總，大陸至少派出1位政治局委員、8位部長級官員接機，涉及了天津市、工信部、衛健委、交通部、科技部、生態部、海關總署、應急管理部等多個部委。

俄羅斯總統普亭31日上午抵達天津機場，由中共政治局委員兼天津市委書記陳敏爾率隊接機，他也是目前已知的大陸方面接機層級最高的外國領導人。

印度總理莫迪、亞塞拜然總統阿利耶夫由大陸工信部長李樂成接機。

土耳其總統厄多安由大陸衛健委主任雷海潮接機。

白俄羅斯總統盧卡申科、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、越南總理范明政，由大陸交通運輸部長劉偉接機。

吉爾吉斯總統扎帕羅夫由大陸科技部長陰和俊接機。

緬甸領導人敏昂萊、柬埔寨首相洪馬奈，由大陸生態環境部長黃潤秋接機、

巴基斯坦總理夏巴茲、哈薩克總統托卡耶夫，由大陸海關總署署長孫梅君接機。

馬爾地夫總統穆伊茲由大陸應急管理部長王祥喜接機。

此外，天津市人大常委會主任喻雲林也出現在多位領導人抵達時的接機陣容，包含印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏巴茲、哈薩克總統托卡耶夫等。

