出席上海合作組織峰會 普亭等逾20國領袖抵天津

俄羅斯總統普亭今天飛抵中國北方城市天津，準備出席由中國國家主席習近平主持的上海合作組織峰會，另有逾20國領袖也將參與這場會議。

法新社報導，上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）峰會將在這座港口城市持續舉行到9月1日。

9月3日，中國將在北京舉辦紀念第二次世界大戰結束80週年的大規模閱兵活動。

上海合作組織成員包括中國、印度、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克和白俄羅斯，另有16個國家以觀察員或「對話夥伴」身分參與。

俄羅斯與中國國家媒體於當地時間今天上午9時30分報導，普亭已抵達天津。

根據新華社昨天刊登的專訪，普亭表示，本次峰會將「增強上海合作組織因應當代挑戰與威脅的能力，並鞏固整個共同歐亞空間的團結」。

報導指出，普亭說：「這一切都將有助於構建更加公平的多極世界秩序。」