國安人士：中國九三閱兵竄寫全球史觀 舉高槍桿子說話

中國九三閱兵即將登場，國安人士今天說，這場閱兵約耗費360億人民幣，有4個總體目標、凸顯3大諷刺。特別是坐在天安門城樓上這些人的呈現，剛好象徵人類文明的「返祖現象」；中國大規模辦理一場「返祖現象」的直播頗為諷刺。

國安人士表示，9月3日中國將舉辦反法西斯戰爭勝利80週年暨對日抗戰80週年閱兵，相關情資顯示，這場活動不僅盛大且耗資約360多億人民幣；這場閱兵有4個整體目標，分別是舉高槍桿子說話、威權陣營的集合號、竄寫全球的歷史觀、緩和內外壓力加溫民族主義。

國安人士表示，「舉高槍桿子說話」，現代國家除了俄羅斯之外，少有這種規模的閱兵，透過軍力的凸顯爭取區域與全球的發話權。其次，「威權陣營的集合號」，今年特別邀請俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）等人，集結威權國家的政要，形塑與美國及民主世界抗衡的格局與形勢。

第三，「竄寫全球的歷史觀」，國安人士表示，中國有一套敘事，首先是中國共產黨領導中國打贏二次世界大戰、打敗日本，戰後擁有台灣主權；其次，因中國共產黨領導二次世界大戰，後續也參與新的國際秩序誕生，包括聯合國的誕生。一方面凸顯中國在全球的基本角色，另一方面扭曲聯合國第2758號解釋等聯合國的決議，以法律戰為目標的做法。

第四，「緩和內外壓力加溫民族主義」。國安人士表示，這是在美中貿易競爭下，轉移中國經濟這幾年持續下行，國際貨幣基金（IMF）不久前公布，中國GDP（國內生產毛額）占債務比重達130%，這是帳面上數字，實際上可能更嚴重，從國債指數來看，中國壓力很大。

另一方面，國安人士說，過去幾年解放軍貪腐、內部軍方鬥爭等問題嚴重。過去這麼多年來，國際間有任何高階將領持續不見或下台，中國應該是比例最高的國家，也因此出現戰力低落、無法解決貪腐等領導上的疑慮，當局企圖透過這次閱兵，凝聚中國的信心。

國安人士表示，中國這場擴大閱兵從規劃、設計到相關操作，也凸顯3大諷刺。第一、拿槍桿子慶祝二戰勝利；二戰是人類反侵略的一個歷史性勝利，基本上要呈現的不是槍砲裝備的厲害，而是人類反侵略、守護家園、支持和平的決心。

第二，原本二戰勝利的紀念活動，同時也是和平的紀念活動，中國今年的活動反而像是威權者或侵略者的同學會。國安人士說，紀念二戰的安排，多半是民主友盟的集合，倡議自由、民主與人權的珍惜或者共同研商嚇阻侵略，中國反而將發動侵略的俄國總統奉為上賓，蒲亭是現在國際法院列為通緝對象，因此歐盟或很多民主國家都將缺席這場活動。

第三，國安人士說，二戰當年不論是義大利、德國、日本，80年後都變成百分之百的民主國家，實施民主制度，國民享有完全自由。反之，俄羅斯、中國當年是同盟國或同盟國的陣營，現在變成非民主的威權國家。

國安人士表示，中國很喜歡用一個名詞叫「返祖現象」，這場閱兵活動，特別是坐在天安門城樓上這些人的呈現，剛好象徵人類文明的「返祖現象」，大規模辦理一場「返祖現象」的直播頗為諷刺。