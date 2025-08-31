上合天津峰會今揭幕 「習莫會」中午先登場 看點有哪些？

上海合作組織天津峰會即將於今天揭幕，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪即將於31日中午舉行會見，印媒披露會見時長約為40分鐘，這次會晤恰逢美國對印度施加高額關稅，備受注目。預計雙方會晤將推動邊境機制及雙邊貿易和投資等事宜。

在「習莫會」登場前，央視新聞披露，習近平31日上午已在天津迎賓館分別與馬爾地夫總統穆伊茲、亞塞拜然總統阿利耶夫、亞美尼亞總理帕什尼揚舉行雙邊會見。加上30日的外事活動，習近平已經與8國領導人以及聯合國秘書長古特雷斯舉行了9場會見。

而據印度斯坦時報、印度快報等多家印媒報導，「習莫會」定於當地時間31日中午左右舉行，時長為40分鐘。一位大陸高級外交官透露，「希望此次會談能達成豐碩成果」。

這是莫迪七年來首次訪問中國大陸，也是莫迪與習近平10個月以來的第二次會面。兩人上次會晤是在俄羅斯喀山舉行的2024年金磚峰會期間舉行。

當前，美國總統川普對購買俄羅斯石油的印度徵收50% 的關稅，導致印度和美國關係緊張，各方因此也更關注今天的習莫會。預計雙方會晤將推動邊境機制及雙邊貿易和投資等事宜。

值得一提的是，在2020年中印邊境衝突前，習近平與莫迪曾舉行過兩次「非正式會晤」，分別是2018年4月的大陸武漢、2019年10月的印度金奈，為期都是兩天，第二次非正式會晤時，習近平還邀請莫迪再度前往大陸舉行會晤。這一機制原本還將延續，但因為疫情與邊境衝突而受阻迄今。

如今根據印度媒體說法，莫迪訪問大陸期間，「習莫會」可能會舉行兩次，若果真是如此，其實不無「復刻」當年非正式會晤的味道。

疫情期間除了邊境衝突外，習近平與莫迪曾短暫在國際場合有過接觸，例如大陸外交部披露，2023年8月23日在南非主辦的金磚國家領導人會晤期間，習近平應約同莫迪交談。雙方就當前中印關係和共同關心的問題坦誠、深入地交換了意見。2022年11月在峇里島G20峰會期間兩人也曾進行簡短交談。

而去年2024年10月喀山金磚會議期間舉行的「習莫會」，兩人積極評價近期雙方通過密集溝通就解決邊境地區有關問題取得重要進展，隨後雙方關係加速解凍。

這次「習莫會」、以及俄國總統普亭與莫迪「普莫會」登場前夕，印度總理府30日發表消息指，莫迪當天與烏克蘭總統澤倫斯基進行了電話交談。澤倫斯基分享了他對烏克蘭近期事態發展的看法，莫迪重申印度堅定不移地支持和平解決衝突，並支持早日恢復和平的努力，他也重申印度承諾為此提供一切可能的支持。