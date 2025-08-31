中共九三閱兵前夕 重慶大學城出現反共橫幅標語

中央社／ 台北31日電

中共九三閱兵前夕，中國重慶大學城29日晚間有人以投影方式在一棟大樓外牆打出「推翻中共」的標語，時長逾50分鐘，引發海內外熱議。許多網友將這名行動者稱為「重慶勇士」。

根據社群媒體X平台「李老師不是你老師」貼文，在8月29日晚間10時，有人在重慶大學城熙街投影巨幅標語，標語上寫著：「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回」、「起來吧不願做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利」、「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」、「不要謊言要真相，不要奴役要自由，暴政共產黨下台」。全程持續50多分鐘。

根據「李老師」的另一篇貼文與影片，中國警方搜查投影發布的地點，但早已人去樓空。貼文指出，「警方在『勇士』投屏50分鐘後，終於找到了酒店房間並關閉了設備。在桌上，有『勇士』離開前留給警察們的信」。

印太戰略智庫執行長矢板明夫在他的臉書公開這名行動者的親手信函，許多網友將行動者稱為「重慶勇士」。

根據信函內容，行動者向警方喊話，「共產黨在這片土地上犯下的罪惡，罄竹難書。請儘量不要助紂為虐。也許你現在是受益者，我相信大多數人往上三代甚至是一代，沒有不受到共產黨的迫害，只是中國人太健忘了，自從蘇共在這片土地上以來，甚至奪取政權以來，三年一大運動，十年一小運動，讓多少人家破人亡，受盡迫害，他們除了謊言還有什麼，他們就是法西斯。」

目前未能知道該名行動者的真實下落。但有報導與消息指出，該名行動者已攜家逃到海外，不過行動者在中國的親人仍被警方詢問。

2022年10月13日中共20大舉行期間，網名「彭載舟」的異議人士彭立發在北京海淀區四通橋上懸掛「不要領袖要選票」、「罷免獨裁國賊習近平」等字樣的布條，引發全球關注。然而，彭立發據傳已在今年被以「尋釁滋事罪」與「縱火罪」數罪並罰，判處9年有期徒刑。

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊龍象共舞

上海合作組織天津峰會於昨晚揭幕，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪也在昨日舉行會見，習近平強調「實現龍象共舞，應當是中印雙...

陸93閱兵 金正恩、普亭坐習近平左右

北京將於三日舉行閱兵，各界關注大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩同台亮相。俄羅斯媒體昨披露，金正恩、普...

上合峰會 陸學者籲加強經貿合作

上海合作組織峰會昨（31）日與今（1）日在天津舉行，陸媒稱是歷屆規模最大的一次峰會，大陸國家主席習近平迎接俄羅斯總統普丁...

穩住邦交 北京採購宏國3000噸白蝦

有消息稱，宏都拉斯宣布與中國大陸達成新協議，將向大陸出口三千噸白蝦。此舉進一步鞏固了兩國日益擴大的貿易關係。消息人士透露...

觀察站／上合峰會接機藏玄機…副國級官員迎普亭 層級最高

上合組織峰會昨晚在天津登場，廿二位外國領導人與大陸國家主席習近平出席，多國領導人近日密集抵達天津濱海機場，而大陸官方派出...

陸九三閱兵選用「槍界變形金剛」 央視解碼：隨時能上戰場

中國近日釋出的93閱兵訓練場畫面中，各個徒步方隊手中統一拿著的裝備，是被稱作「槍界變形金剛」的191式自動步槍。191式...

