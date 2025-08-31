快訊

上海合作組織峰會今日登場 普亭已抵達天津

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
俄羅斯總統普亭31日乘機抵達天津，將出席2025年上合組織峰會。（圖／截自央視新聞畫面）
俄羅斯總統普亭31日乘機抵達天津，將出席2025年上合組織峰會。（圖／截自央視新聞畫面）

被北京當局視為中國今年最重要的元首外交和主場外交活動之一的2025年上海合作組織峰會，8月31日至9月1日在天津舉行，多國領導人已陸續抵達。據央視新聞報導，俄羅斯總統普亭31日乘機抵達天津，這也是普亭繼去年5月赴陸進行國事訪問後，再次到訪中國。

俄羅斯為上海合作組織六個創始成員國之一。結束在天津的行程後，普亭還將前往北京，出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

大陸外交部部長助理劉彬表示，大陸國家主席習近平將主持上合組織成員國元首理事會會議和「上合組織+」會議，並分別在上述兩場會議上發表主旨講話，宣布中方支持上合組織高質量發展、全方位合作的新舉措新行動，並提出上合組織建設性維護二戰後國際秩序、完善全球治理體系的新方法新路徑。

劉彬稱，習近平還將與其他成員國領導人共同簽署並發表《天津宣言》，批准《上合組織未來10年發展戰略》，發表世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年的聲明，通過關於加強安全、經濟、人文合作的一系列成果文件，為上合組織未來發展指明方向。

