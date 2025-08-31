聽新聞
0:00 / 0:00
普亭率龐大代表團抵達天津 將出席上合峰會
俄羅斯總統普亭已經抵達天津，即將出席上海合作組織峰會、「習普會」、「普莫會」等多個雙多邊活動。
據央視新聞報導，31日上午俄羅斯總統普亭乘機抵達天津，這也是普亭繼去年5月前往大陸進行國事訪問後，再一次到大陸訪問。
結束在天津的行程後，普亭還將前往北京，出席「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」。
俄方透露，跟隨普亭一同到訪的，還有一個「規模龐大、意義重大」的代表團，其中包括三位副總理、十多位部長以及各大企業代表。央視強調，在中俄元首的戰略引領下，兩國關係正處於歷史最好時期，「成為動盪變革的當今世界最穩定、最成熟、最富戰略內涵的一組大國關係」。
俄羅斯衛星通訊社援引俄羅斯總統助理烏沙科夫此前透露關於普亭此訪的重點，普亭於8月31日至9月3日訪問大陸，出席在天津舉行的上合峰會並在北京出席中共慶祝抗戰勝利80年閱兵。
普亭將與大陸國家主席習近平、印度總理莫迪以及伊朗和土耳其領導人會晤。俄羅斯與中國大陸將以茶敘形式舉行大範圍和小範圍會談，議程包括與美國的關係及烏克蘭問題。俄羅斯國防部長別洛烏索夫將參加閉門會談。普亭與北韓領導人金正恩在大陸會晤的可能性正在商議中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言