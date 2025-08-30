中共將閱兵 學者示警：看反西軸心是否成形

因應中共將於九月三日大閱兵，綠營背景智庫「亞太和平研究基金會」昨召開座談會，與會學者直指，習上任後透過操弄「歷史修正主義」，吸收繼承中華民國的抗戰成果，對台統戰並對外宣揚一中原則。同時，從出席國元首來看，中俄朝三國的反西方軸心是否成形，和中共軍方高層變動、是否有新武器曝光也成為焦點。

亞太和平研究基金會以「中共舉辦『九三閱兵』」活動內外目的與意涵」為主題，召開座談會。亞太和平研究基金會執行長董立文說，中共近期曝光大量未經驗證的武器，企圖篡改抗戰歷史，而此次閱兵看點除武器跟士兵，還包括閱兵台上誰又失蹤了等人事變化，和國際地緣政治格局走向，新威權同盟、軸心集團是否成形。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說，二戰是反軸心國的勝利，中華民國才是當時真正同盟國，諷刺的是，現在三軸心變成中國大陸、俄國和朝鮮。中共展現軍事現代化成果，運用外交排場暗示具備與西方對抗底氣，強硬姿態而進一步證明了「中國威脅論」，引起西方民主國家擔憂。

美國傳統基金會亞洲研究中心資深研究員暨美國前副國安顧問葉望輝以視訊連線表示，美國專家多認為中共本次閱兵的政治意涵大於軍事意涵，除盼包括台灣在內的第一島鏈國家受到威嚇，還以歷史修正主義方式及藉由統戰與政治論述重新打造二戰歷史敘事，抹殺中華民國存在之事實。