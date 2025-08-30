聽新聞
0:00 / 0:00

普亭：俄中貿易大增 幾乎完全以本幣結算

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

俄羅斯總統普亭今天赴中國大陸出席上合組織天津峰會與抗日戰爭勝利八十周年紀念活動，行前他接受新華社書面專訪時表示，俄中經濟關係達到了前所未有的高水準，兩國間的結算幾乎已完全轉向本幣。

普亭在談到雙邊經貿合作表示，自二○二一年以來，俄中貿易額成長約一千億美元。在雙邊貿易規模上，中國無疑是俄羅斯的第一大貿易夥伴國，在中國的貿易夥伴國中，俄羅斯去年名列第五。

俄羅斯在向中國出口石油天然氣方面穩居前列；雙邊投資規模擴大，重點領域大型合作項目正在落實；兩國在工業領域緊密合作。俄羅斯是中國汽車向全球出口的主要市場之一。雙方正共同建置高科技生產設施及基礎建設項目，在建築材料產業領域也制定了宏大的合作計畫。

普亭指出，雙方還將就互利合作的新前景和新舉措進行深入探討，以造福俄中兩國人民。俄中共同支持國際貨幣基金組織和世界銀行的改革。雙方一致認為，新的金融體系應建立在開放和真正公平的原則之上，確保所有國家無一例外地平等、無歧視地利用其工具，反映成員國在世界經濟中的實際地位。

他對二戰問題也表示，一些西方國家，正在篡改二戰成果，歷史真相正在被扭曲和掩蓋，以迎合政治局勢。俄羅斯和中國堅決譴責任何歪曲二戰歷史的企圖，已載入聯合國憲章和其他國際文書中的戰爭成果不可動搖，任何篡改都不可接受。

普亭 石油 俄羅斯 天然氣

延伸閱讀

普澤會無望？烏總統府人士嘆全取決於「他」 朝野議員全不抱期待

中國兩大鄰國齊靠攏 上合峰會成俄印表態抗美平台？

天安門閱兵座次安排有玄機：金正恩與南韓議長可能偶遇？

習近平、普亭、金正恩 北京閱兵將聚首

相關新聞

台曝解放軍「由演轉戰」4樣態 陸軍事專家：台獨非常恐慌

台灣本年度「大陸軍力報告書」29日已送達立法院。報告分析中共解放軍「由訓、由演轉戰」4種樣態，同時也關注解放軍首艘彈射型...

習近平：重溫聯合國初心

上海合作組織天津峰會今天登場，多位外國領導人昨天陸續抵達天津市，大陸國家主席習近平分別與聯合國秘書長古特雷斯與五國元首會...

莫迪：印中合作 穩世界經濟秩序

因關稅與美國鬧僵後，印度正轉向中國大陸，修復印中雙邊關係。今天到訪天津的印度總理莫迪廿九日在日本對媒體表示，印度與中國保...

普亭：俄中貿易大增 幾乎完全以本幣結算

俄羅斯總統普亭今天赴中國大陸出席上合組織天津峰會與抗日戰爭勝利八十周年紀念活動，行前他接受新華社書面專訪時表示，俄中經濟...

中共將閱兵 學者示警：看反西軸心是否成形

因應中共將於九月三日大閱兵，綠營背景智庫「亞太和平研究基金會」昨召開座談會，與會學者直指，習上任後透過操弄「歷史修正主義...

「永遠是可信賴夥伴」習近平會見聯合國秘書長 稱在變局提供穩定性

中國國家主席習近平今天在天津會見聯合國秘書長古特瑞斯。習近平說，中國永遠是聯合國可以信賴的夥伴；在世界百年變局中，中國提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。