莫迪：印中合作 穩世界經濟秩序

因關稅與美國鬧僵後，印度正轉向中國大陸，修復印中雙邊關係。今天到訪天津的印度總理莫迪廿九日在日本對媒體表示，印度與中國保持緊密關係至關重要，考量到當前的世界經濟動盪情況，印中作為兩個主要經濟體，攜手努力維護世界經濟秩序穩定也十分重要。

莫迪今赴天津出席上海合作組織峰會，並與大陸國家主席習近平舉行雙邊會晤。

印度新德里電視台報導，莫迪和習近平今將舉行兩場雙邊會晤，這是莫迪七年多來首次訪陸。莫迪在赴中國之前先到日本訪問，他在廿九日下午對日本媒體表示，應中方邀請，他將從日本啟程前往天津參加上合峰會。他說，「自從去年在上合組織喀山峰會上與中方領導人會面以來，我們雙邊關係取得了穩步而積極的進展。」

莫迪說：「印度和中國是世界上人口最多的兩個國家，兩國保持穩定、可預期且友好的雙邊關係，能夠對地區和全球的和平與繁榮產生積極影響。」他進一步說，「這對於建立一個多極化的亞洲和世界也同樣至關重要。」

莫迪表示，鑑於全球經濟的波動，印度和中國攜手合作，穩定世界經濟秩序，印度願意在互利基礎上，從戰略和長遠的角度推進雙邊關係。

莫迪以書面形式接受日本讀賣新聞訪問時也表示，穩定、可預測和友好的印中雙邊關係，將對地區和全球的和平與繁榮產生積極影響。

莫迪還提到，印度願意在相互尊重、相互利益和相互敏感的基礎上，從策略性和長遠角度推進兩國關係，加強戰略溝通，應對兩國的發展挑戰。

莫迪也談及金磚國家的關鍵角色。他在接受「日經新聞」專訪時表示，金磚國家「在構建多極世界中可發揮重要作用」，「在世界秩序面臨壓力、全球治理機構的履約有效性與公信力不足之際」，這一作用尤為顯著。

彭博先前報導，當美國總統川普對中國展開貿易戰時，北京開始與印度接觸，習近平致一封私人信給印度總統穆爾穆。一位印度官員稱習近平的信目的在測試印度重新調整與大陸關係的意願。儘管這封信是寄給穆爾穆，但該訊息很快就傳達給了總理莫迪。

隨著包括美國用百分之五十高關稅制裁印度購買俄羅斯原油，印中關係有了顯著改善，包括：印度和中國之間的直飛客運航班將在幾周內恢復。北京放寬了對印度尿素運輸的限制。新德里則在暫停多年後重新開放了大陸公民的旅遊簽證。