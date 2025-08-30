聽新聞
0:00 / 0:00

莫迪：印中合作 穩世界經濟秩序

聯合報／ 記者黃國樑林宸誼／綜合報導

因關稅與美國鬧僵後，印度正轉向中國大陸，修復印中雙邊關係。今天到訪天津的印度總理莫迪廿九日在日本對媒體表示，印度與中國保持緊密關係至關重要，考量到當前的世界經濟動盪情況，印中作為兩個主要經濟體，攜手努力維護世界經濟秩序穩定也十分重要。

莫迪今赴天津出席上海合作組織峰會，並與大陸國家主席習近平舉行雙邊會晤。

印度新德里電視台報導，莫迪和習近平今將舉行兩場雙邊會晤，這是莫迪七年多來首次訪陸。莫迪在赴中國之前先到日本訪問，他在廿九日下午對日本媒體表示，應中方邀請，他將從日本啟程前往天津參加上合峰會。他說，「自從去年在上合組織喀山峰會上與中方領導人會面以來，我們雙邊關係取得了穩步而積極的進展。」

莫迪說：「印度和中國是世界上人口最多的兩個國家，兩國保持穩定、可預期且友好的雙邊關係，能夠對地區和全球的和平與繁榮產生積極影響。」他進一步說，「這對於建立一個多極化的亞洲和世界也同樣至關重要。」

莫迪表示，鑑於全球經濟的波動，印度和中國攜手合作，穩定世界經濟秩序，印度願意在互利基礎上，從戰略和長遠的角度推進雙邊關係。

莫迪以書面形式接受日本讀賣新聞訪問時也表示，穩定、可預測和友好的印中雙邊關係，將對地區和全球的和平與繁榮產生積極影響。

莫迪還提到，印度願意在相互尊重、相互利益和相互敏感的基礎上，從策略性和長遠角度推進兩國關係，加強戰略溝通，應對兩國的發展挑戰。

莫迪也談及金磚國家的關鍵角色。他在接受「日經新聞」專訪時表示，金磚國家「在構建多極世界中可發揮重要作用」，「在世界秩序面臨壓力、全球治理機構的履約有效性與公信力不足之際」，這一作用尤為顯著。

彭博先前報導，當美國總統川普對中國展開貿易戰時，北京開始與印度接觸，習近平致一封私人信給印度總統穆爾穆。一位印度官員稱習近平的信目的在測試印度重新調整與大陸關係的意願。儘管這封信是寄給穆爾穆，但該訊息很快就傳達給了總理莫迪。

隨著包括美國用百分之五十高關稅制裁印度購買俄羅斯原油，印中關係有了顯著改善，包括：印度和中國之間的直飛客運航班將在幾周內恢復。北京放寬了對印度尿素運輸的限制。新德里則在暫停多年後重新開放了大陸公民的旅遊簽證。

印度 莫迪 對等關稅

延伸閱讀

莫迪四度拒接川普電話後奔中 上合峰會開幕當天習莫會

來了上合會卻缺席九三閱兵 印度、土耳其不敢踩美紅線？

中國兩大鄰國齊靠攏 上合峰會成俄印表態抗美平台？

莫迪接受日媒訪問：印度與中國保持緊密關係至關重要

相關新聞

台曝解放軍「由演轉戰」4樣態 陸軍事專家：台獨非常恐慌

台灣本年度「大陸軍力報告書」29日已送達立法院。報告分析中共解放軍「由訓、由演轉戰」4種樣態，同時也關注解放軍首艘彈射型...

習近平：重溫聯合國初心

上海合作組織天津峰會今天登場，多位外國領導人昨天陸續抵達天津市，大陸國家主席習近平分別與聯合國秘書長古特雷斯與五國元首會...

莫迪：印中合作 穩世界經濟秩序

因關稅與美國鬧僵後，印度正轉向中國大陸，修復印中雙邊關係。今天到訪天津的印度總理莫迪廿九日在日本對媒體表示，印度與中國保...

普亭：俄中貿易大增 幾乎完全以本幣結算

俄羅斯總統普亭今天赴中國大陸出席上合組織天津峰會與抗日戰爭勝利八十周年紀念活動，行前他接受新華社書面專訪時表示，俄中經濟...

中共將閱兵 學者示警：看反西軸心是否成形

因應中共將於九月三日大閱兵，綠營背景智庫「亞太和平研究基金會」昨召開座談會，與會學者直指，習上任後透過操弄「歷史修正主義...

「永遠是可信賴夥伴」習近平會見聯合國秘書長 稱在變局提供穩定性

中國國家主席習近平今天在天津會見聯合國秘書長古特瑞斯。習近平說，中國永遠是聯合國可以信賴的夥伴；在世界百年變局中，中國提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。