習近平：重溫聯合國初心

聯合報／ 特派記者廖士鋒／天津報導
上合組織天津峰會今天開幕，各國元首和國際組織負責人昨天陸續抵達天津，圖為解放軍儀仗隊迎接尼泊爾總理奧利。（新華社）
上海合作組織天津峰會今天登場，多位外國領導人昨天陸續抵達天津市，大陸國家主席習近平分別與聯合國秘書長古特雷斯與五國元首會見。多位外國領導人也都向陸方表態堅持一個中國原則或政策。

包含俄羅斯總統普亭在內的廿二國外國領導人、十位國際組織負責人出席上合天津峰會。大陸國家主席習近平昨天下午在天津迎賓館分別與已抵天津的聯合國秘書長古特雷斯、埃及總理馬德布利、柬埔寨首相洪馬內、緬甸代總統敏昂萊、尼泊爾總理奧利、哈薩克總統托卡耶夫會見。

據央視新聞聯播，習近平與古特雷斯會見時表示，多邊主義、團結合作是解決全球性難題的正確答案。「我們要重溫聯合國創立初心，重申對聯合國憲章宗旨和原則的承諾，推動聯合國在新形勢下重振權威和活力，成為各國協調行動、共同應對挑戰的主要平台」。中國支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，共同為維護世界和平、促進發展繁榮挺膺擔當。

古特雷斯表示，當前，多邊主義、國際法、聯合國權威面臨挑戰，國際治理架構急需改革。聯合國願加強同中方的合作，維護聯合國憲章宗旨和原則，捍衛國際關係基本準則，推進世界多極化，提高發展中國家的代表性，讓聯合國在國際事務中發揮更大作用。雙方要加強在全球治理體系改革、人工智能、應對氣候變化挑戰等方面的合作。

習近平與多國元首會見時，雙方簽署能源、科技、農業、旅遊、經貿、安全、基礎建設等數十份合作文件。包括尼泊爾、埃及、柬埔寨、緬甸等國領導人在與習近平會見時均表示該國堅定奉行一個中國原則（或一中政策），尼泊爾總理奧利還稱，堅決反對台獨，不允許任何勢力利用尼領土損害中方利益。

習近平 聯合國

