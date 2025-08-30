快訊

大學開學先迎漲價潮...私校豪華單人宿舍一學期9萬元也喊漲

更多細節曝光！烏克蘭前國會議長遇刺 槍手開數槍當場奪命

獨／卓揆呼籲「開大水龍頭」 金管會9月1日找八大行庫總座開會

聽新聞
0:00 / 0:00

「永遠是可信賴夥伴」習近平會見聯合國秘書長 稱在變局提供穩定性

中央社／ 台北30日電
中國國家主席習近平（圖）今天在天津會見聯合國秘書長古特瑞斯。圖／歐新社
中國國家主席習近平（圖）今天在天津會見聯合國秘書長古特瑞斯。圖／歐新社

中國國家主席習近平今天在天津會見聯合國秘書長古特瑞斯。習近平說，中國永遠是聯合國可以信賴的夥伴；在世界百年變局中，中國提供了穩定性和確定性。古特瑞斯說，聯合國權威面臨挑戰，重溫80年前成立聯合國的初心和價值理念正當其時。

新華社報導，2025年上海合作組織峰會明天將在天津登場，習近平30日下午在天津迎賓館陸續會見前來參加的古特瑞斯（Antonio Guterres）、埃及總理馬德布利（Moustafa Madbouly）、柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）、緬甸代總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）以及尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）。

據報導，習近平會見古特瑞斯時表示，第二次世界大戰結束前後，國際社會作出的最重要決定就是成立聯合國。今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80週年。「歷史啓示我們，多邊主義、團結合作是解決全球性難題的正確答案。」

他說，「我們要重溫聯合國創立初心，重申對聯合國憲章宗旨和原則的承諾，推動聯合國在新形勢下重振權威和活力，成爲各國協調行動、共同應對挑戰的主要平台」。作為聯合國安理會常任理事國，中國始終堅定站在歷史正確一邊，堅持真正的多邊主義。「中國永遠是聯合國可以信賴的夥伴」。

習近平還說，在世界百年變局中，中國提供了穩定性和確定性。中方將繼續以中國新發展為世界提供新機遇，透過構建人類命運共同體、踐行三大全球倡議、共建「一帶一路」，與各國一道創造更加美好的未來。

據報導，古特雷斯表示，當前，多邊主義、國際法、聯合國權威面臨挑戰，國際治理架構急需改革，重溫80年前成立聯合國的初心和價值理念正當其時。中國爲維護國際法、確保國際法治作出重要貢獻，成爲捍衛多邊主義的基石。聯合國願加強與中方的合作，維護聯合國憲章宗旨和原則，捍衛國際關係基本準則，推進世界多極化，提高發展中國家的代表性，讓聯合國在國際事務中發揮更大作用。

上合組織天津峰會將於8月31日至9月1日舉行。根據中國官媒公布，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、巴基斯坦總理夏立夫（Shahbaz Sharif）等22國領導人，以及古特瑞斯在內的10個國際組織負責人將出席。

莫迪 普亭 聯合國 習近平 俄羅斯 敏昂萊

延伸閱讀

天安門閱兵座次安排有玄機：金正恩與南韓議長可能偶遇？

BBC解析93閱兵出席名單 習秀手中籌碼 展現外交勝利

習近平、普亭、金正恩 北京閱兵將聚首

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

相關新聞

台曝解放軍「由演轉戰」4樣態 陸軍事專家：台獨非常恐慌

台灣本年度「大陸軍力報告書」29日已送達立法院。報告分析中共解放軍「由訓、由演轉戰」4種樣態，同時也關注解放軍首艘彈射型...

「永遠是可信賴夥伴」習近平會見聯合國秘書長 稱在變局提供穩定性

中國國家主席習近平今天在天津會見聯合國秘書長古特瑞斯。習近平說，中國永遠是聯合國可以信賴的夥伴；在世界百年變局中，中國提...

不斷遇恐嚇…遭通緝加拿大港人哽咽吐心聲 「參與香港議會無懼無憾」

一名溫哥華19歲女子因拍攝「香港議會」宣傳片，日前返回香港探親時被逮捕；另有4名加拿大香港人也因參與「香港議會」而遭香港...

莫迪四度拒接川普電話後奔中 上合峰會開幕當天習莫會

上海合作組織峰會即將於31日揭開序幕，印度媒體指出「習莫會」將於當天登場；近期印度總理莫迪四次拒接美國總統川普的來電，成...

俄公布普亭4天訪華行程 披露閱兵坐習右邊 金正恩坐習左邊

俄羅斯總統普亭即將訪華，克里姆林宮8月29日公布行程，普亭將罕見出訪長達4天，先在天津出席上合組織峰會，之後再到北京參加...

來了上合會卻缺席九三閱兵 印度、土耳其不敢踩美紅線？

印度總理莫迪和土耳其總統厄多安將出席8月31日起舉行的上合組織峰會，但不會參加接下來的九三閱兵活動，有分析稱，兩人「近在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。