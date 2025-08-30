「永遠是可信賴夥伴」習近平會見聯合國秘書長 稱在變局提供穩定性

中國國家主席習近平今天在天津會見聯合國秘書長古特瑞斯。習近平說，中國永遠是聯合國可以信賴的夥伴；在世界百年變局中，中國提供了穩定性和確定性。古特瑞斯說，聯合國權威面臨挑戰，重溫80年前成立聯合國的初心和價值理念正當其時。

新華社報導，2025年上海合作組織峰會明天將在天津登場，習近平30日下午在天津迎賓館陸續會見前來參加的古特瑞斯（Antonio Guterres）、埃及總理馬德布利（Moustafa Madbouly）、柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）、緬甸代總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）以及尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）。

據報導，習近平會見古特瑞斯時表示，第二次世界大戰結束前後，國際社會作出的最重要決定就是成立聯合國。今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80週年。「歷史啓示我們，多邊主義、團結合作是解決全球性難題的正確答案。」

他說，「我們要重溫聯合國創立初心，重申對聯合國憲章宗旨和原則的承諾，推動聯合國在新形勢下重振權威和活力，成爲各國協調行動、共同應對挑戰的主要平台」。作為聯合國安理會常任理事國，中國始終堅定站在歷史正確一邊，堅持真正的多邊主義。「中國永遠是聯合國可以信賴的夥伴」。

習近平還說，在世界百年變局中，中國提供了穩定性和確定性。中方將繼續以中國新發展為世界提供新機遇，透過構建人類命運共同體、踐行三大全球倡議、共建「一帶一路」，與各國一道創造更加美好的未來。

據報導，古特雷斯表示，當前，多邊主義、國際法、聯合國權威面臨挑戰，國際治理架構急需改革，重溫80年前成立聯合國的初心和價值理念正當其時。中國爲維護國際法、確保國際法治作出重要貢獻，成爲捍衛多邊主義的基石。聯合國願加強與中方的合作，維護聯合國憲章宗旨和原則，捍衛國際關係基本準則，推進世界多極化，提高發展中國家的代表性，讓聯合國在國際事務中發揮更大作用。

上合組織天津峰會將於8月31日至9月1日舉行。根據中國官媒公布，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、巴基斯坦總理夏立夫（Shahbaz Sharif）等22國領導人，以及古特瑞斯在內的10個國際組織負責人將出席。