台曝解放軍「由演轉戰」4樣態 陸軍事專家：台獨非常恐慌

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
台灣對解放軍航艦發展高度重視，大陸軍事專家張軍社認為，是因為隨著福建艦即將服役，大陸將進入三航艦時代，解放軍的遠海作戰能力將極大提升。圖為航艦福建艦檔案照。新華社
台灣對解放軍航艦發展高度重視，大陸軍事專家張軍社認為，是因為隨著福建艦即將服役，大陸將進入三航艦時代，解放軍的遠海作戰能力將極大提升。圖為航艦福建艦檔案照。新華社

台灣本年度「大陸軍力報告書」29日已送達立法院。報告分析中共解放軍「由訓、由演轉戰」4種樣態，同時也關注解放軍首艘彈射型航艦福建艦已完成第8次海試任務等內容。相關專家表示，對台獨勢力而言，解放軍航艦的發展具有極大威懾力，令台獨勢力非常恐慌。

環球時報報導，台灣最新報告還指共軍「由訓轉戰」或「由演轉戰」的4種樣態。大陸軍事專家張軍社指出，質疑台灣每年發布的軍力報告書，要嘛渲染大陸「武力恐嚇」，要嘛自欺欺人分析獲得虛幻安全感，去年報告書宣稱，解放軍仍受限於台海的天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足等因素，尚未完全具備全面攻台的正規作戰能力。

至於台灣對解放軍航艦發展高度重視，張軍社認為，是因為隨著福建艦即將服役，大陸將進入三航艦時代，解放軍的遠海作戰能力將極大提升。「對台獨分子而言，解放軍航艦發展的震懾作用非同小可，航艦編隊可在台灣以東海域執行海上攻防作戰，打破台灣作戰初期將戰力向東部轉移的幻想，讓沒有防禦縱深。」

張軍社進一步指出，遼寧艦、山東艦以及福建艦編隊既能封鎖台灣本島，切斷對外海空聯繫，也可阻止外部勢力支援，還可堵住台獨分子外逃之路，包括封鎖基隆、高雄等對外戰略運輸航線。此外，航艦編隊可嚴密封鎖台灣，對台灣進行無死角打擊，令台獨勢力更加恐慌。

