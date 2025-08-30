不斷遇恐嚇…遭通緝加拿大港人哽咽吐心聲 「參與香港議會無懼無憾」

一名溫哥華19歲女子因拍攝「香港議會」宣傳片，日前返回香港探親時被逮捕；另有4名加拿大香港人也因參與「香港議會」而遭香港政府通緝。被通緝港人批評中共侵害人權自由，加拿大政府也嚴厲譴責中國和香港政府的跨國鎮壓。

數十名支持香港民主活動的溫哥華人士，本週共同出席一場聲援「香港議會」的餐會，「香港議會」發起人袁弓夷、何良懋、陳麗珍，以及當選議員姜嘉偉和林千淦5人到場，他們都是被香港政府通緝的對象。有民眾特地送上親手繪製的香港議會畫作，表達聲援之意。

香港當局上個月宣布懸賞通緝19名境外活動人士，稱其在海外參與顛覆國家政權的組織「香港議會」，違反北京實施的國家安全法。

香港議會選舉籌備委員會於2022年在多倫多成立，2025年2月啟動第一屆選舉，經由全球港人投票，6月底公布共獲得1萬5702張有效票，選出15名香港議會議員。候選人和當選者來自世界各地，包括台灣、泰國、澳洲、美國、加拿大和英國。

袁弓夷表示，「香港議會堅守『人人生而平等、天賦人權』的理念，透過一人一票的普選產生民意代表，是團結港人、推動理性政治討論進而謀求全民福祉的重要一步，這有何錯？參與者卻都被認定是顛覆國家政權」。

他又稱，今年稍早曾經在「香港議會」宣傳短片中出鏡呼籲大家去投票的女子藍菲，因為回港探望病危的親人，卻遭到香港政府以煽動罪名拘捕，實在令人感到荒謬又痛心。「她只是協助拍攝短片，鼓勵投票、支持民主，這有什麼錯呢？但只要是共產黨不喜歡的事情，不分青紅皂白就被認定是錯的、有罪的」。

去年12月香港當局已將何良懋列為被通緝黑名單，如今二度上榜，何良懋說：「我竟獲得如此大的光環，真是與有榮焉。」他也說：「香港議會從籌備到投票，整個過程最缺乏的就是國際曝光度，感謝香港政府的通緝令，成了最佳宣傳工具。」

姜嘉偉、林千淦和陳麗珍對於被通緝都不感到意外，稱很早已經做好了心理準備。

林千淦說：「被通緝以後，親戚、朋友、甚至之前教過我的老師都打電話給我，關心我的處境，但彼此也都知道這次通話可能是最後一次了。」

他批評中共政權的跨境鎮壓。「從香港到加拿大，我們這些曾經參與民主的人士就不斷遭遇恐嚇，尤其是選舉期間還遇到死亡威脅」。

陳麗珍早就明白從事民主運動宛如走上一條不歸路的道理，但看到藍菲因掛念親人返港而被捕，想到自己與親人不知此生何時能再相見，仍免不了哽咽落淚。

她說：「共產黨很恐怖的，它會利用人性中最珍貴的親情來勒索你，企圖讓你痛不欲生。但這也讓我更堅定為民主奮鬥，因為我們現在做的小小奉獻犧牲，未來都在歷史上留下不可抹滅的一頁。」

面對如今香港的處境，很多人質疑香港議會的成效，更不看好香港還有任何走向自治或是獨立的空間。但姜嘉偉並不悲觀，他說，若是拉長時間軸、綜觀世界史，會發現以前被蘇聯控制的許多國家，在人們的努力爭取後，最終都得以獨立。

他說：「最近的烏克蘭和巴勒斯坦人民，也在為他們的信念而奮戰。台灣也是一個很好的例子，勇敢地站在第一線反抗中國的侵略，這正是我們香港人該學習的。」