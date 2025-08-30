香港男女約會八萬港元豪宴男方逃單尿遁 網上熱議的卻是吃了甚麼？

快訊

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
網傳帳單和文華餐單
香港發生一起報稱男女約會涉及高額消費詐騙案，一對男女約會在文華東方酒店豪宴，一餐逾80000港元，結果男子借「尿遁」，女子被迫買單後報警。警方列為「求警調查」處理，但成為香港城中熱話的卻是80000港元一餐，到底吃了甚麼。

案發二十八日晚香港文華東方酒店，這是香港最好的酒店之一，也算有香港最貴的餐飲之一。一名三十一歲陳姓女子晚間報警求助，稱在酒店中菜廳與一名透過Telegram認識、自稱律師的男子約會，對方藉故離席後失聯，留下高達80000港元的餐費需由事主獨自承擔。警方已將案件列為「求警調查」處理，目前尚未有人被捕。

後來的案青披露，涉案男子年約二十六、二十七歲，與陳女在社交平台認識，相約文華東方用餐，期間男子說要上洗手間，就此不見，陳女子左等右等不來，只好叫友人前來助其買單，然後報警求助。

香港民間熱議上案，香港飲食業中人說，類似「高額消費後逃單」的案件，在香港高端餐飲場所時有發生，有人同情陳女，認其遇到充大頭的渣男；有人支持港男，說第一次見面吃飯就萬元起跳，不跑才怪。但更多人關心，8萬港元在文華東方，能吃到甚麼。

香港網上傳出事件中的帳單，如是真件，則這對男女叫的是文華東方中菜廳的「文華廳極品譽宴」，以人頭計價，每位盛惠2388港元，即約9364元新台幣。這套餐連小食到甜品共九道，其中貴價的是紅燒高級官燕、原隻南非湯鮑等。

而這對男女吃了超80000港元，據網上透出的帳單，重點不是二千多港元的套餐，以及另收二百港元一位的陳普洱茶，最貴的應是一瓶 MWINE-Krug C los，要價71800港元，即約28萬多新台幣。帳單應未寫完酒名，但Krug是法國香檳區最負盛名的酒莊之一，其葡萄酒也是香檳區最值得收藏和最昂貴的葡萄酒之一，Clos香檳是用「圍牆葡萄園」的葡萄釀製而成的香檳。極品酒要極品價，這對男女知飲識食，但叫的還不是最貴的限量版。

這樣一來，這一餐要價就是8萬4453港元，約33萬1000多元新台幣，令人咋舌。

香港 酒店 約會

