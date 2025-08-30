快訊

陸九三閱兵秀肌肉　美前副國安顧問：若懼戰中共將有機可趁

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
亞太和平研究基金會今天舉辦主題為「中共舉辦『93 閱兵』」活動內外目的與意涵」的座談會，由亞太和平研究基金會執行長董立文主持。記者陳政錄／攝影
中共將於九三舉辦紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年閱兵，學者多認為有強烈政治和軍事意涵，美國前副國安顧問葉望輝（Steve Yates）今天指出，現在基本上可以看到，美國與其盟友在經濟上越來越依賴大陸的供應鏈，中共軍事上也有足夠實力，所以很多人不希望戰爭，但這樣反而會讓中共「有機可趁」，因此相關國家正進行「再平衡」，包括增加國防投資、與美國相互投資等。

因應中共將於九三大閱兵，亞太和平研究基金會睽違多年主動召開座談會，主題為「中共舉辦『93 閱兵』」活動內外目的與意涵」，由亞太和平研究基金會執行長董立文主持。

葉望輝透過視訊連線表示，全球專家皆認為中共本次閱兵的政治意涵大於軍事意涵，除盼包括台灣在內的第一島鏈國家受到威嚇，亦期透過此次紀念大會，向全球投射其長期反法西斯、反極權之形象，並在習任內後以歷史修正主義方式，和藉由統戰與政治論述，重新打造二戰歷史敘事，「假裝」中國大陸在過去和現在都在維持世界和平上扮演角色，抹煞中華民國存在之事實。他直言，「我想台灣人都知道這是一個謊話」。

葉望輝接著坦言，就中共的歷史修正主義，很多美國人不太了解這一點，而是看到中共藉由閱兵秀肌肉，讓外界知道中共很強大，與之對抗的風險很高，加上美國及盟友正越趨依賴中國大陸供應鏈，在此之下，現在華府正對中共保持懷疑態度，美國盟友亦隨之進行戰略調整，進行「再平衡」，包括增加自身國防投資、與美國的相互經貿投資等。

他提到，很多人不希望戰爭，不希望和中共打起來，但這反而會讓中共有機可趁。同時，中共、北韓與俄羅斯領導人在俄羅斯入侵烏克蘭所引發的戰事仍持續背景下齊聚，亦促使美國高度警覺。

對於台灣，葉望輝表示，以一般美國方面的觀察來看，希望台灣做出像烏克蘭一樣的國防承諾，在面對巨大威脅時，願意挺身而出，例如有足夠的決心、投入，包括全社會的準備跟韌性等，這是台灣未來面臨的重大挑戰。他表示，當然沒有人希望台灣面臨烏克蘭過去幾年經歷到的狀況，但希望台灣有相應的計畫、做出韌性，對世界有更具體的貢獻。

另對台灣擔心美中在經貿磋商中，會對台灣產生負面影響，葉望輝建議，最好是透過台灣的私部門增加在美國投資，讓美方了解，台灣大筆投資美國，可以對經濟「再平衡」。

