修復印中關係 印媒：莫迪習近平31日上合峰會期間會面

修復印中雙邊關係，印媒報導，印度總理莫迪將於8月31日，在上海合作組織峰會期間，與大陸國家主席習近平會面。

印度新德里電視台報導，莫迪和習近平預計31日當天將舉行兩場雙邊會晤。這將是莫迪七年多來首次訪陸。兩位領導人上一次同台是在2024年在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會上。

另一方面，莫迪出席上海合作組織峰會前，以書面形式接受日本讀賣新聞訪問時表示，穩定、可預測和友好的印中雙邊關係，將對地區和全球的和平與繁榮產生積極影響。

莫迪說：「考量到當前的世界經濟動盪情況，中印作為兩個主要經濟體，攜手努力維護世界經濟秩序穩定也十分重要。」

莫迪還提到，印度願意在相互尊重、相互利益和相互敏感的基礎上，從策略性和長遠角度推進兩國關係，加強戰略溝通，應對兩國的發展挑戰。

彭博先前報導，當美國總統川普今年早些時候加強與大陸的貿易戰時，北京開始與印度進行接觸，習近平致一封私人信給印度總統穆爾穆。一位印度官員稱習近平的信目的在測試印度重新調整與大陸關係的意願。儘管這封信是寄給穆爾穆，但該訊息很快就傳達給了總理莫迪。

莫迪於 6 月與美國就川普的關稅威脅進行會談，川普還聲稱是他促成了印度和巴基斯坦之間的停火。受到川普關稅的威脅，印度和大陸都同意加快努力擺脫 2020 年邊境衝突，並承諾就長期存在的邊界爭端重新進行談判。

隨著這些事態發展，印中關係有了顯著改善。印度和大陸之間的直飛客運航班將在幾周內恢復。北京放寬了對印度尿素運輸的限制。新德里則在暫停多年後重新開放了大陸公民的旅遊簽證。