快訊

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍 卓榮泰認了「計算有誤差」

影／高溫36.8！黃國昌和警對峙破4小時 北警疑中暑急送醫⋯畫面曝

影／大貓熊圓圓21歲生日快樂！大啖「窩窩頭躺椅蛋糕」萌翻

聽新聞
0:00 / 0:00

修復印中關係 印媒：莫迪習近平31日上合峰會期間會面

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
修復印中雙邊關係，印媒報導，印度總理莫迪將於8月31日，在上海合作組織峰會期間，與大陸國家主席習近平會面。圖為大陸國家主席習近平2024年在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪。（圖／取自莫迪X平台）
修復印中雙邊關係，印媒報導，印度總理莫迪將於8月31日，在上海合作組織峰會期間，與大陸國家主席習近平會面。圖為大陸國家主席習近平2024年在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪。（圖／取自莫迪X平台）

修復印中雙邊關係，印媒報導，印度總理莫迪將於8月31日，在上海合作組織峰會期間，與大陸國家主席習近平會面。

印度新德里電視台報導，莫迪和習近平預計31日當天將舉行兩場雙邊會晤。這將是莫迪七年多來首次訪陸。兩位領導人上一次同台是在2024年在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會上。

另一方面，莫迪出席上海合作組織峰會前，以書面形式接受日本讀賣新聞訪問時表示，穩定、可預測和友好的印中雙邊關係，將對地區和全球的和平與繁榮產生積極影響。

莫迪說：「考量到當前的世界經濟動盪情況，中印作為兩個主要經濟體，攜手努力維護世界經濟秩序穩定也十分重要。」

莫迪還提到，印度願意在相互尊重、相互利益和相互敏感的基礎上，從策略性和長遠角度推進兩國關係，加強戰略溝通，應對兩國的發展挑戰。

彭博先前報導，當美國總統川普今年早些時候加強與大陸的貿易戰時，北京開始與印度進行接觸，習近平致一封私人信給印度總統穆爾穆。一位印度官員稱習近平的信目的在測試印度重新調整與大陸關係的意願。儘管這封信是寄給穆爾穆，但該訊息很快就傳達給了總理莫迪。

莫迪於 6 月與美國就川普的關稅威脅進行會談，川普還聲稱是他促成了印度和巴基斯坦之間的停火。受到川普關稅的威脅，印度和大陸都同意加快努力擺脫 2020 年邊境衝突，並承諾就長期存在的邊界爭端重新進行談判。

隨著這些事態發展，印中關係有了顯著改善。印度和大陸之間的直飛客運航班將在幾周內恢復。北京放寬了對印度尿素運輸的限制。新德里則在暫停多年後重新開放了大陸公民的旅遊簽證。

印度 莫迪 習近平

延伸閱讀

莫迪接受日媒訪問：印度與中國保持緊密關係至關重要

美關稅政策上訴法院裁定「違法」 川普政府決戰最高法院

日印峰會更新安保合作宣言 對中國擴張表達深切擔憂

BBC解析93閱兵出席名單 習秀手中籌碼 展現外交勝利

相關新聞

陸委會：歡迎國人踴躍參加我政府之對日抗戰紀念活動

面對中共將於九三大閱兵，陸委會昨日表示，有關國台辦表示我政府阻撓台灣相關人士赴陸參加中共所舉辦「九三閱兵」相關活動一事，...

陸外交部譴責菲律賓縱容林佳龍竄訪 稱踩踏中方紅線必將付出代價

據大陸外交部網站昨晚消息，大陸外交部發言人就菲律賓縱容我外交部長林佳龍前往訪問，以答記者問方式表明立場，發言人稱，敦促菲...

香港男女約會八萬港元豪宴男方逃單尿遁 網上熱議的卻是吃了甚麼？

香港發生一起報稱男女約會涉及高額消費詐騙案，一對男女約會在文華東方酒店豪宴，一餐逾80000港元，結果男子借「尿遁」，女...

陸九三閱兵秀肌肉　美前副國安顧問：若懼戰中共將有機可趁

中共將於九三舉辦紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年閱兵，學者多認為有強烈政治和軍事意涵，美國前副國安顧問葉望輝（St...

修復印中關係 印媒：莫迪習近平31日上合峰會期間會面

修復印中雙邊關係，印媒報導，印度總理莫迪將於8月31日，在上海合作組織峰會期間，與大陸國家主席習近平會面。

維護退役軍人形象！帶貨售假、低俗表演 中共網信辦都要整治

大陸將於9月3日舉辦「抗戰勝利80周年」紀念活動，不過大陸網路近期出現，部分帳號以「退役軍人」名義直播帶貨售賣假冒偽劣商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。