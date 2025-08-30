維護退役軍人形象！帶貨售假、低俗表演 中共網信辦都要整治

大陸將於9月3日舉辦「抗戰勝利80周年」紀念活動，不過大陸網路近期出現，部分帳號以「退役軍人」名義直播帶貨售賣假冒偽劣商品，開展低俗表演，消費軍旅情懷，損害退役軍人形象。中共網信辦發文，決定自即日起至2025年9月底，開展網上涉退役軍人不當行為和有害信息內容專項整治。

「網信中國」微信公眾號發布，透過開展專項整治，督促網站平台落實主體責任，深入排查清理網上涉退役軍人不當行為和有害信息，維護網上退役軍人形象，為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年營造良好網路環境。

專項整治重點清理處置以下10類涉退役軍人不當行為和有害信息內容及相關網路帳號，包括透過穿著軍服及其仿製品、佩戴軍功章、擺放軍用物品、設置背景環境場景等方式，營造虛假退役軍人人設。以及借「退役軍人」、「退伍老兵」等身分進行制假售假、違規引流等違法違規行銷牟利行為等。

以「退役軍人」名義，使用「軍需」「軍品」等用語銷售假冒仿製的軍服、軍用裝備等物品。在直播過程中自稱「退役軍人」，穿著中共武裝力量現行或者曾經裝備的制式服裝及仿製品，在團播、連線PK、人氣比拼等過程，以低俗形式吸引用戶打賞。

打著「退役軍人」「退役專家」等旗號，發布所謂「解析裝備細節」「分析戰術戰法」「解讀軍事行動」等謠言信息，或以傳播經驗、分享故事等名義，發布「在XX地服役有什麼危害」等誤導性內容。

以「醜化」「惡搞」等形式戲謔調侃退役生活，損害退役軍人形象，或透過「街頭採訪」、虛假擺拍等方式，編造發布涉退役軍人及其家屬待遇保障等相關話題，進行引流炒作。使用人工智慧、深度合成等技術，製作發布穿著軍裝的虛假退役軍人照片、影片。

以提供「轉業安置諮詢」等為噱頭，進行收費服務或賣課牟利，歪曲解讀軍隊撫恤優待、退役安置等政策制度。虛構捏造「退役軍人」身分，利用人民群眾擁軍情懷，實施網路詐騙、感情欺騙等違法犯罪活動。其他影響退役軍人形象的網上不當行為和有害資訊。

中共網信辦指出，退役軍人是黨和國家的寶貴財富，是推進中國式現代化的重要力量，各地網信部門要提高政治站位，按照職責深入開展專項整治工作，督促屬地網站平臺嚴格落實履行主體責任，加強涉退役軍人資訊內容管理，持續做好違規內容發現處置，切實維護網上退役軍人形象。