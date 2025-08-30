快訊

新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆！人被壓車下「1死2傷」

最多減價40日圓！日本「すき家」11年來首度降價 36款餐點全面下修

師資告急／老師學期中奔向業界 高中職自然科啟蒙弱化

維護退役軍人形象！帶貨售假、低俗表演 中共網信辦都要整治

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸網路近期出現，部分帳號以「退役軍人」名義直播帶貨售賣假冒偽劣商品。中共網信辦發文，決定自即日起至2025年9月底，開展網上涉退役軍人不當行為和有害信息內容專項整治。（圖／取自微博）
大陸網路近期出現，部分帳號以「退役軍人」名義直播帶貨售賣假冒偽劣商品。中共網信辦發文，決定自即日起至2025年9月底，開展網上涉退役軍人不當行為和有害信息內容專項整治。（圖／取自微博）

大陸將於9月3日舉辦「抗戰勝利80周年」紀念活動，不過大陸網路近期出現，部分帳號以「退役軍人」名義直播帶貨售賣假冒偽劣商品，開展低俗表演，消費軍旅情懷，損害退役軍人形象。中共網信辦發文，決定自即日起至2025年9月底，開展網上涉退役軍人不當行為和有害信息內容專項整治。

「網信中國」微信公眾號發布，透過開展專項整治，督促網站平台落實主體責任，深入排查清理網上涉退役軍人不當行為和有害信息，維護網上退役軍人形象，為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年營造良好網路環境。

專項整治重點清理處置以下10類涉退役軍人不當行為和有害信息內容及相關網路帳號，包括透過穿著軍服及其仿製品、佩戴軍功章、擺放軍用物品、設置背景環境場景等方式，營造虛假退役軍人人設。以及借「退役軍人」、「退伍老兵」等身分進行制假售假、違規引流等違法違規行銷牟利行為等。

以「退役軍人」名義，使用「軍需」「軍品」等用語銷售假冒仿製的軍服、軍用裝備等物品。在直播過程中自稱「退役軍人」，穿著中共武裝力量現行或者曾經裝備的制式服裝及仿製品，在團播、連線PK、人氣比拼等過程，以低俗形式吸引用戶打賞。

打著「退役軍人」「退役專家」等旗號，發布所謂「解析裝備細節」「分析戰術戰法」「解讀軍事行動」等謠言信息，或以傳播經驗、分享故事等名義，發布「在XX地服役有什麼危害」等誤導性內容。

以「醜化」「惡搞」等形式戲謔調侃退役生活，損害退役軍人形象，或透過「街頭採訪」、虛假擺拍等方式，編造發布涉退役軍人及其家屬待遇保障等相關話題，進行引流炒作。使用人工智慧、深度合成等技術，製作發布穿著軍裝的虛假退役軍人照片、影片。

以提供「轉業安置諮詢」等為噱頭，進行收費服務或賣課牟利，歪曲解讀軍隊撫恤優待、退役安置等政策制度。虛構捏造「退役軍人」身分，利用人民群眾擁軍情懷，實施網路詐騙、感情欺騙等違法犯罪活動。其他影響退役軍人形象的網上不當行為和有害資訊。

中共網信辦指出，退役軍人是黨和國家的寶貴財富，是推進中國式現代化的重要力量，各地網信部門要提高政治站位，按照職責深入開展專項整治工作，督促屬地網站平臺嚴格落實履行主體責任，加強涉退役軍人資訊內容管理，持續做好違規內容發現處置，切實維護網上退役軍人形象。

軍人 網路 抗日戰爭

延伸閱讀

金融時報：中高層指盧特尼克「欺人太甚」 勸退買H20晶片

趙露思最強對手！《永夜星河》虞書欣不只會演戲還超會穿「俗氣喇叭褲穿出甜妹感」帶貨能力超強

陸海空遊屏東！「屏東3D旅遊嘉年華」軍用戰鬥直升機展示吸睛

反腐未止? 戎裝副部長楊友斌免職 主要上司是苗華

相關新聞

陸委會：歡迎國人踴躍參加我政府之對日抗戰紀念活動

面對中共將於九三大閱兵，陸委會昨日表示，有關國台辦表示我政府阻撓台灣相關人士赴陸參加中共所舉辦「九三閱兵」相關活動一事，...

陸外交部譴責菲律賓縱容林佳龍竄訪 稱踩踏中方紅線必將付出代價

據大陸外交部網站昨晚消息，大陸外交部發言人就菲律賓縱容我外交部長林佳龍前往訪問，以答記者問方式表明立場，發言人稱，敦促菲...

修復印中關係 印媒：莫迪習近平31日上合峰會期間會面

修復印中雙邊關係，印媒報導，印度總理莫迪將於8月31日，在上海合作組織峰會期間，與大陸國家主席習近平會面。

維護退役軍人形象！帶貨售假、低俗表演 中共網信辦都要整治

大陸將於9月3日舉辦「抗戰勝利80周年」紀念活動，不過大陸網路近期出現，部分帳號以「退役軍人」名義直播帶貨售賣假冒偽劣商...

第五次辦上合組織峰會 大陸外交核心舞台有何布局？

上海合作組織天津峰會（上合峰會）8月31日、9月1日登場，這是中國大陸第五度舉辦，也是首次移師天津舉行。這是今年中國大陸「主場外交」最重要的活動之一，在當前的國際局勢下有哪些特殊之處？又會在哪些領域具體拓深各成員國合作？

娃哈哈股權保衛戰！娃哈哈宗馥莉舉報杭州法院審理股權糾紛進展緩慢

因不滿浙江省杭州上城法院審理股權糾紛進展緩慢，娃哈哈員工持股會24.6%股權歸屬懸而未決，娃哈哈董事長宗馥莉， 27日已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。