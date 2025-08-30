快訊

藍湖颱風上午8時生成「將是短命颱」 對台影響、可能路徑曝

iPhone 17系列讓「死忠果粉」動搖！感嘆剩鏡頭有亮點：AI升級像騙局

柯文哲遭搜索關押周年！民眾黨830「走讀」：司改勿當政治黑手

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：歡迎國人踴躍參加我政府之對日抗戰紀念活動

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會喊話國人，踴躍參加我政府舉辦的對日抗戰紀念活動。(本報資料照片)
陸委會喊話國人，踴躍參加我政府舉辦的對日抗戰紀念活動。(本報資料照片)

面對中共將於九三大閱兵，陸委會昨日表示，有關國台辦表示我政府阻撓台灣相關人士赴陸參加中共所舉辦「九三閱兵」相關活動一事，陸委會再次重申，依兩岸條例，曾任國防、外交、大陸等事務要職的指標性人員不得參與中國大陸所舉辦之慶典或活動，歡迎國人踴躍參加我國防部、退輔會等中央政府機關陸續將舉辦之對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動。

陸委會昨深夜十一時許，就國台辦的言論做出回應，陸委會說，依兩岸條例第 9條之3 規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動。

陸委會說，上開指標性人員如違反上開規定，參與中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動者，主管機關將依據兩岸條例第9條之3及第91條規定，處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

陸委會表示，再次呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，同時歡迎國人踴躍參加我國防部、退輔會等中央政府機關陸續將舉辦之對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。

9月3日北京將舉行抗戰勝利 80周年紀念活動，多家媒體引述匿名國安官員警告稱，「只要指標性人物去九三閱兵，我們就會依法查辦」，但又說截至目前為止沒有收到哪個知名的卸任官員要去。

大陸國台辦昨晚對此稱，台灣各界代表人士赴北京參加抗戰勝利80周年紀念活動，「是秉持民族大義的體現，是堅持正義良知的體現，堂堂正正，無可非議」，大陸方面並警告，對於民進黨政府個別人公開叫囂，甘當台獨打手、幫兇，「我們將依法追責，堅決打擊」。

抗戰 陸委會 國防部 國台辦 兩岸條例

延伸閱讀

台灣光復80周年 管中閔：抗戰歷史能證明國民黨在台正當性的重要資產

赴陸藝人貼統戰文 陸委會：再犯就辦

政府傳將查辦赴陸參加九三閱兵政要 北京：台各界參加「堂堂正正」

「台灣必歸」行政調查 陸委會：提醒在陸藝人勿配合中共矮化台灣

相關新聞

陸委會：歡迎國人踴躍參加我政府之對日抗戰紀念活動

面對中共將於九三大閱兵，陸委會昨日表示，有關國台辦表示我政府阻撓台灣相關人士赴陸參加中共所舉辦「九三閱兵」相關活動一事，...

陸外交部譴責菲律賓縱容林佳龍竄訪 稱踩踏中方紅線必將付出代價

據大陸外交部網站昨晚消息，大陸外交部發言人就菲律賓縱容我外交部長林佳龍前往訪問，以答記者問方式表明立場，發言人稱，敦促菲...

第五次辦上合組織峰會 大陸外交核心舞台有何布局？

上海合作組織天津峰會（上合峰會）8月31日、9月1日登場，這是中國大陸第五度舉辦，也是首次移師天津舉行。這是今年中國大陸「主場外交」最重要的活動之一，在當前的國際局勢下有哪些特殊之處？又會在哪些領域具體拓深各成員國合作？

娃哈哈股權保衛戰！娃哈哈宗馥莉舉報杭州法院審理股權糾紛進展緩慢

因不滿浙江省杭州上城法院審理股權糾紛進展緩慢，娃哈哈員工持股會24.6%股權歸屬懸而未決，娃哈哈董事長宗馥莉， 27日已...

上合組織天津峰會即將開幕 各國領導人陸續抵達大陸

今年上海合作組織峰會即將於31日在天津揭開序幕，將有22國外國領導人、10位國際組織負責人出席，號稱是上合史上最大規模的...

香江風情／港人北上熱潮與陸電商互打 消費市場內捲中

中國大陸正在政策性反「內捲」，不過在香港，近期卻出現了港式「內捲」，捲在消費領域，一方面表現為港人北上消費與陸企南下擴展之爭，另一面則表現為港企節節敗退，大陸電商平台步步進逼的戰爭。 從餐廳、百貨零售、銀行，到手搖飲、電商平台，聯合報資深香港特派員李春，為讀者解析這場港式「內捲」大戰由何而來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。