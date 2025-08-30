陸委會：歡迎國人踴躍參加我政府之對日抗戰紀念活動

面對中共將於九三大閱兵，陸委會昨日表示，有關國台辦表示我政府阻撓台灣相關人士赴陸參加中共所舉辦「九三閱兵」相關活動一事，陸委會再次重申，依兩岸條例，曾任國防、外交、大陸等事務要職的指標性人員不得參與中國大陸所舉辦之慶典或活動，歡迎國人踴躍參加我國防部、退輔會等中央政府機關陸續將舉辦之對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動。

陸委會昨深夜十一時許，就國台辦的言論做出回應，陸委會說，依兩岸條例第 9條之3 規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動。

陸委會說，上開指標性人員如違反上開規定，參與中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動者，主管機關將依據兩岸條例第9條之3及第91條規定，處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

陸委會表示，再次呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，同時歡迎國人踴躍參加我國防部、退輔會等中央政府機關陸續將舉辦之對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。

9月3日北京將舉行抗戰勝利 80周年紀念活動，多家媒體引述匿名國安官員警告稱，「只要指標性人物去九三閱兵，我們就會依法查辦」，但又說截至目前為止沒有收到哪個知名的卸任官員要去。

大陸國台辦昨晚對此稱，台灣各界代表人士赴北京參加抗戰勝利80周年紀念活動，「是秉持民族大義的體現，是堅持正義良知的體現，堂堂正正，無可非議」，大陸方面並警告，對於民進黨政府個別人公開叫囂，甘當台獨打手、幫兇，「我們將依法追責，堅決打擊」。