陸外交部譴責菲律賓縱容林佳龍竄訪 稱踩踏中方紅線必將付出代價

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
外交部長林佳龍。 本報資料照片
據大陸外交部網站昨晚消息，大陸外交部發言人就菲律賓縱容我外交部長林佳龍前往訪問，以答記者問方式表明立場，發言人稱，敦促菲方懸崖勒馬、改邪歸正，不得在中方核心利益問題上玩火，菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價。

媒體記者問，據報導，台灣地區外事部門負責人日前以所謂基金會負責人身分竄訪菲律賓，同個別菲官員會面、參加經貿活動。請問中方對此有何評論？

發言人答稱，菲律賓縱容林佳龍以所謂基金會負責人身分竄訪，為「台獨」分裂勢力從事反華活動提供舞台，嚴重違反國際關係基本準則和菲方在涉台問題上所作承諾。

他表示，近期菲方在涉台問題上採取一系列錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係，再次暴露菲律賓政府言而無信的惡劣品質。中方對此堅決反對，已在北京和馬尼拉向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議。

發言人稱，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國的內政。中方敦促菲方恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，懸崖勒馬、改邪歸正，不得在中方核心利益問題上玩火，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。

他說，菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價，由此產生的一切後果必須由菲方承擔。

外交部 菲律賓 馬尼拉

相關新聞

陸委會：歡迎國人踴躍參加我政府之對日抗戰紀念活動

面對中共將於九三大閱兵，陸委會昨日表示，有關國台辦表示我政府阻撓台灣相關人士赴陸參加中共所舉辦「九三閱兵」相關活動一事，...

陸外交部譴責菲律賓縱容林佳龍竄訪 稱踩踏中方紅線必將付出代價

據大陸外交部網站昨晚消息，大陸外交部發言人就菲律賓縱容我外交部長林佳龍前往訪問，以答記者問方式表明立場，發言人稱，敦促菲...

第五次辦上合組織峰會 大陸外交核心舞台有何布局？

上海合作組織天津峰會（上合峰會）8月31日、9月1日登場，這是中國大陸第五度舉辦，也是首次移師天津舉行。這是今年中國大陸「主場外交」最重要的活動之一，在當前的國際局勢下有哪些特殊之處？又會在哪些領域具體拓深各成員國合作？

娃哈哈股權保衛戰！娃哈哈宗馥莉舉報杭州法院審理股權糾紛進展緩慢

因不滿浙江省杭州上城法院審理股權糾紛進展緩慢，娃哈哈員工持股會24.6%股權歸屬懸而未決，娃哈哈董事長宗馥莉， 27日已...

上合組織天津峰會即將開幕 各國領導人陸續抵達大陸

今年上海合作組織峰會即將於31日在天津揭開序幕，將有22國外國領導人、10位國際組織負責人出席，號稱是上合史上最大規模的...

香江風情／港人北上熱潮與陸電商互打 消費市場內捲中

中國大陸正在政策性反「內捲」，不過在香港，近期卻出現了港式「內捲」，捲在消費領域，一方面表現為港人北上消費與陸企南下擴展之爭，另一面則表現為港企節節敗退，大陸電商平台步步進逼的戰爭。 從餐廳、百貨零售、銀行，到手搖飲、電商平台，聯合報資深香港特派員李春，為讀者解析這場港式「內捲」大戰由何而來。

