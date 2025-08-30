快訊

娃哈哈股權保衛戰！娃哈哈宗馥莉舉報杭州法院審理股權糾紛進展緩慢

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
因不滿浙江省杭州上城法院審理股權糾紛進展緩慢，娃哈哈員工持股會24.6%股權歸屬懸而未決，娃哈哈董事長宗馥莉27日已向最高人民法院以及最高人民檢察院等多部門進行投訴舉報，並希望上城區法院能儘快審理案件。圖為娃哈哈集團董事長宗馥莉。圖／聯合報系資料照
因不滿浙江省杭州上城法院審理股權糾紛進展緩慢，娃哈哈員工持股會24.6%股權歸屬懸而未決，娃哈哈董事長宗馥莉， 27日已向最高人民法院以及最高人民檢察院等多部門進行投訴舉報，並希望上城區法院能儘快審理案件。

換言之，娃哈哈員工持股會的股權歸屬問題，將決定宗馥莉是不是娃哈哈集團的最大股東。而宗馥莉與同父異母弟妹的信託案則由杭州中院審理。

新浪財經報導，娃哈哈創始人宗慶後去世後，宗家後代陷入遺產糾紛，並在今年夏天徹底公開化。娃哈哈集團及宗馥莉在沉默多時後27日終於向外界發聲，以書面回覆的形式向「財經」和界面兩家媒體披露了一些關鍵信息，特別是娃哈哈職工持股會的情況。

工商資料顯示，娃哈哈集團目前由三方持股，杭州上城區文商旅投資控股集團46%、宗馥莉29.4%、娃哈哈職工持股會24.6%。其中宗馥莉持有的29.4%股權系繼承自宗慶後，在2024年8月底完成工商變更。

娃哈哈職工持股會持有的24.6%股權，是決定娃哈哈集團控制權的關鍵變數。宗慶後在世時，娃哈哈曾經在2018年對員工進行了大規模股權回購。娃哈哈集團書面回覆「財經」稱，職工持股會的回購發生在2018年，目前持股會成員只有宗馥莉一人。

娃哈哈方面稱，宗慶後去世之前從來沒有人提出過異議。但在宗慶後去世之後，部分退休及離職員工突然對自己在2018年簽署的回購協定以訴訟方式提出異議。但從娃哈哈集團和持股會的角度，2018年的股份回購均有當事方簽署的協定、錄影以及轉帳憑證，事實清楚。而由於這些訴訟的存在，娃哈哈的股權尚未完成工商變更登記。

娃哈哈法務回覆界面新聞時又將矛頭指向杭州上城法院，指出原告提起訴訟後，上城法院遲遲未立案，經被告拒絕調解後，直到2025年4月上城法院才向娃哈哈集團工會以及宗馥莉送達其中一個立案的案件的原告訴訟材料，6月13日庭前談話後，又遲遲未開庭。

對此，娃哈哈法務表示，已向最高人民法院以及最高人民檢察院等多部門進行投訴舉報，並希望上城區法院能儘快審理案件。

前不久，宗馥莉與三個「弟弟妹妹」的信託糾紛案在香港給出了判決結果，原告在禁止宗馥莉方處置香港滙豐銀行帳戶裡約18億美元現金的同時，已在杭州發起訴訟。

娃哈哈法務稱杜建英（三兄妹的母親）方面，在杭州中院案件裡的訴求沒有涉及娃哈哈集團股權，娃哈哈集團29.4%股權由遺囑公證明確由宗馥莉100%繼承並已完成了工商登記。「我們相信杭州中院會對相關檔的合法合規性以及有效性作出合理判斷，宗馥莉也會尊重並履行法院判決」。

