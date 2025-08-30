快訊

上合組織天津峰會即將開幕 各國領導人陸續抵達大陸

聯合報／ 特派記者廖士鋒／天津即時報導
上合組織天津峰會即將揭開序幕，各國領導人已經陸續抵達大陸。（記者廖士鋒／攝影）
上合組織天津峰會即將揭開序幕，各國領導人已經陸續抵達大陸。（記者廖士鋒／攝影）

今年上海合作組織峰會即將於31日在天津揭開序幕，將有22國外國領導人、10位國際組織負責人出席，號稱是上合史上最大規模的一次峰會。各國領導人從30日開始就陸續到訪中國大陸準備出席峰會。

出席上合組織的各國領導人，不少都在8月29日官宣訪問大陸的計畫。根據本報記者整理各國政府官方網站或國營通訊社消息，30日啟程往中國大陸準備出席上合峰會的外國元首有哈薩克總統托卡耶夫、亞美尼亞總理帕什尼揚、尼泊爾總理奧利、巴基斯坦總理夏巴茲等人。

稍早馬爾地夫總統穆伊茲已於29日啟程前往中國大陸參加峰會，大陸官媒也已釋出埃及總理馬德布利29日下午抵達北京首都國際機場的訊息。

其餘部分國家領導人都將於8月31日抵達中國大陸出席峰會，包含俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪、伊朗總統佩澤希齊揚等。

目前峰會舉辦地點周遭，已經拉出警戒範圍，可以看出維安工作的嚴陣以待。

大陸官媒央視新聞最新消息顯示，天津濱海國際機場已經完成精心佈置的迎賓場景，包含各國國旗、上合組織元素、天津地標圖案，歡迎儀式將有儀仗司禮大隊行禮、青年學生的鮮花與舞蹈。29日開始就有領導人先到北京參訪，再轉往天津；30日開始外國領導人將陸續抵達天津，大部分領導人係於30日、31日密集飛抵天津機場。

普亭將於8月31日至9月3日訪問中國大陸，除了天津峰會還包含九三閱兵，訪問期間他將分別與大陸國家主席習近平、莫迪、佩澤希齊揚、塞爾維亞總統武契奇、土耳其總統厄多安、烏茲別克總統米爾濟約耶夫舉行會晤，俄羅斯也正在籌備普亭與北韓領導人金正恩在舉行會晤的可能性。

按照各國官方消息，多位領導人都將與習近平會晤，而包含尼泊爾總理奧利、亞美尼亞總理帕什尼揚，則已披露還將與大陸國家副主席韓正會晤。

此外，蒙古總統呼日勒蘇赫在對大陸進行工作訪問期間，還將出席「蒙中俄三方元首」的例行會晤。

值得一提的是，由於多位參加上合峰會的領導人都將接續參加9月3日的北京閱兵，9月2日不少領導人也安排了各種活動，例如哈薩克總統托卡耶夫9月2日將出席在北京舉行的哈中企業家委員會會議，並與大陸主要企業的高階主管會談。尼泊爾總理奧利則安排9月2日在北京與韓正晤面。

行程較為特殊的是寮國人民革命黨總書記、國家主席通倫，他將先率團出席8月31日至9月1日上合峰會，然後9月2日出席在越南河內舉行的越南國慶80週年慶祝活動，隨後再於9月3日至6日繼續對中國大陸進行工作訪問。

天津市區諸多地方都有醒目的上合峰會標誌，圖為天津高鐵站。（記者廖士鋒／攝影）
天津市區諸多地方都有醒目的上合峰會標誌，圖為天津高鐵站。（記者廖士鋒／攝影）

